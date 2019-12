On Deck

Saturday

Boys basketball: Oregon Holiday Hoopfest: Bend vs. TBD; Mountain View vs. TBD; Crook County vs. TBD; Summit vs. TBD; Ridgeview vs. TBD; Madras vs. TBD; La Pine vs. TBD; Astoria Tournament: Redmond vs. TBD; Sisters Holiday Shootout: Sisters vs. TBD.

Girls basketball: Oregon Holiday Hoopfest: Ridgeview vs. North Eugene at Summit HS, 2:15 p.m.; Mountain View vs. South Eugene at Mountain View HS, 2:15 p.m.; Bend vs. Skyline (Wash.), Mountain View HS, 4 p.m.; Summit vs. Willamette, 5:45 p.m.; Astoria Tournament: Redmond vs. TBD; Sisters Holiday Shootout: Crook County vs. TBD; Sisters vs. TBD.

Wrestling: Mountain View at Sierra Nevada Classic (Reno), TBD; Redmond at Pac Coast Invitational (Evergreen, Wash., HS), TBD; Ridgeview at Thurston Tournament, 9 a.m.; Madras, La Pine at Bob Bishop Invitational, Willamina, TBD.

Sunday

Boys basketball: Oregon Holiday Hoopfest: Bend vs. TBD; Mountain View vs. TBD; Summit vs. TBD; Ridgeview vs. TBD; Madras vs. TBD; La Pine vs. TBD; Sisters Holiday Shootout: Sisters vs. TBD.

Girls basketball: Oregon Holiday Hoopfest: Mountain View vs. Skyline (Wash.) at Mountain View HS, 9:45 a.m.; Summit vs. Grants Pass at Summit HS, 11:30 a.m.; Bend vs. Crescent Valley at Mountain View HS, 1:15 p.m.; Ridgeview vs. Lincoln at Mountain View HS, 4:45 p.m.; Sisters Holiday Shootout: Crook County vs. TBD; Sisters vs. TBD.

Hockey

NHL

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

All Times PST

———

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Boston 39 23 7 9 55 133 100

Toronto 39 21 14 4 46 138 126

Montreal 37 18 13 6 42 121 117

Florida 36 18 13 5 41 127 121

Buffalo 39 17 15 7 41 115 122

Tampa Bay 35 18 13 4 40 124 111

Ottawa 38 16 18 4 36 106 123

Detroit 38 9 26 3 21 82 150

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Washington 39 27 7 5 59 139 112

N.Y. Islanders 35 23 9 3 49 105 91

Philadelphia 37 21 11 5 47 121 106

Pittsburgh 36 21 11 4 46 120 96

Carolina 38 22 14 2 46 127 107

Columbus 38 17 14 7 41 99 108

N.Y. Rangers 37 18 15 4 40 119 121

New Jersey 37 12 19 6 30 95 133

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

St. Louis 38 24 8 6 54 118 99

Colorado 37 23 11 3 49 134 103

Winnipeg 37 21 14 2 44 113 107

Dallas 38 20 14 4 44 100 97

Nashville 36 18 12 6 42 126 116

Minnesota 38 18 15 5 41 118 126

Chicago 38 15 17 6 36 105 125

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Arizona 39 21 14 4 46 112 99

Vegas 40 20 14 6 46 122 118

Edmonton 40 20 16 4 44 117 124

Calgary 39 19 15 5 43 104 116

Vancouver 38 19 15 4 42 124 115

Anaheim 37 15 18 4 34 96 114

San Jose 38 16 20 2 34 101 133

Los Angeles 39 15 20 4 34 99 124

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Friday’s Games

Boston 3, Buffalo 0

N.Y. Rangers 5, Carolina 3

Toronto 5, New Jersey 4, OT

Washington 2, Columbus 1, OT

Minnesota at Colorado, late

Pittsburgh at Nashville, late

St. Louis at Winnipeg, late

N.Y. Islanders at Chicago, late

Calgary at Edmonton,late

Vegas at Anaheim, late

Los Angeles at San Jose, late

Saturday’s Games

Washington at Carolina, 4 p.m.

Colorado at Dallas, 4 p.m.

Detroit at Florida, 4 p.m.

Nashville at Pittsburgh, 4 p.m.

Montreal at Tampa Bay, 4 p.m.

N.Y. Rangers at Toronto, 4 p.m.

Los Angeles at Vancouver, 7 p.m.

Arizona at Vegas, 7 p.m.

Philadelphia at San Jose, 7:30 p.m.

BASKETBALL

NBA

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

All Times PST

———

EASTERN CONFERENCE

W L Pct GB

Milwaukee 28 5 .848 —

Miami 23 8 .742 4

Boston 22 7 .759 4

Philadelphia 23 11 .676 5½

Toronto 21 10 .677 6

Indiana 21 11 .656 6½

Brooklyn 16 14 .533 10½

Orlando 14 17 .452 13

Charlotte 13 21 .382 15½

Chicago 12 20 .375 15½

Detroit 12 20 .375 15½

Washington 9 21 .300 17½

Cleveland 9 22 .290 18

New York 8 24 .250 19½

Atlanta 6 26 .188 21½

WESTERN CONFERENCE

W L Pct GB

L.A. Lakers 24 7 .774 —

L.A. Clippers 23 10 .697 2

Denver 21 9 .700 2½

Houston 21 10 .677 3

Dallas 20 10 .667 3½

Utah 19 12 .613 5

Oklahoma City 16 15 .516 8

Portland 14 18 .438 10½

San Antonio 12 18 .400 11½

Sacramento 12 19 .387 12

Memphis 12 20 .375 12½

Phoenix 11 19 .367 12½

Minnesota 11 19 .367 12½

New Orleans 9 23 .281 15½

Golden State 8 24 .250 16½

———

Thursday’s Late Games

Minnesota 105, Sacramento 104, 2OT

Utah 121, Portland 115

Thursday’s Late Summary

Jazz 121, Trail Blazers 115

PORTLAND (115)

Anthony 5-13 1-3 12, Bazemore 2-7 0-0 6, Whiteside 3-5 2-3 8, Lillard 10-21 7-8 34, McCollum 10-23 2-2 25, Trent Jr. 2-4 0-0 5, Labissiere 4-6 2-3 10, Little 0-1 0-0 0, Simons 7-9 0-0 15. Totals 43-89 14-19 115.

UTAH (121)

Bogdanovic 5-15 5-5 16, O’Neale 3-4 0-0 8, Gobert 7-7 2-6 16, Ingles 10-15 0-0 26, Mitchell 12-19 8-11 35, Bradley 1-1 0-0 2, Davis 0-0 0-0 0, Niang 2-4 0-0 5, Clarkson 4-12 0-0 9, Mudiay 2-4 0-0 4. Totals 46-81 15-22 121.

Portland 22 30 24 39 — 115

Utah 37 25 34 25 — 121

3-Point Goals—Portland 15-34 (Lillard 7-13, McCollum 3-8, Bazemore 2-4, Trent Jr. 1-2, Simons 1-3, Anthony 1-4), Utah 14-36 (Ingles 6-10, Mitchell 3-6, O’Neale 2-3, Niang 1-3, Clarkson 1-6, Bogdanovic 1-7). Fouled Out—None. Rebounds—Portland 43 (Simons 10), Utah 41 (Gobert 15). Assists—Portland 14 (Lillard 8), Utah 22 (Mitchell 7). Total Fouls—Portland 21, Utah 18. A—18,306 (18,306)

Friday’s Games

Boston 129, Cleveland 117

Oklahoma City 104, Charlotte 102, OT

Orlando 98, Philadelphia 97

Milwaukee 112, Atlanta 86

Miami 113, Indiana 112

Phoenix at Golden State, late

Saturday’s Games

Memphis at Denver, 2 p.m.

Indiana at New Orleans, 4 p.m.

Toronto at Boston, 4 p.m.

Atlanta at Chicago, 5 p.m.

Brooklyn at Houston, 5 p.m.

Cleveland at Minnesota, 5 p.m.

New York at Washington, 5 p.m.

Phila. at Miami, 5 p.m.

Dallas at Golden State, 5:30 p.m.

Detroit at San Antonio, 5:30 p.m.

Orlando at Milwaukee, 5:30 p.m.

Phoenix at Sacramento, 6 p.m.

L.A. Lakers at Portland, 7 p.m.

Utah at L.A. Clippers, 7:30 p.m.

LEADERS

Through Thursday’s Games

SCORING AVERAGE

G FG FT PTS AVG

Harden, HOU 31 343 337 1182 38.1

Antetokounmpo, MIL 31 352 191 947 30.5

Doncic, DAL 26 245 189 756 29.1

Young, ATL 30 285 197 871 29.0

Beal, WAS 30 285 188 835 27.8

Davis, LAL 29 282 208 804 27.7

Lillard, POR 30 253 199 806 26.9

Towns, MIN 23 207 113 609 26.5

Leonard, LAC 24 217 144 622 25.9

James, LAL 30 298 108 770 25.7

Ingram, NOP 28 252 137 707 25.3

Mitchell, UTA 31 289 133 778 25.1

Siakam, TOR 27 253 104 677 25.1

Wiggins, MIN 26 240 107 644 24.8

Westbrook, HOU 28 249 144 676 24.1

Booker, PHX 27 228 138 649 24.0

LaVine, CHI 32 254 150 756 23.6

Embiid, PHI 27 205 186 628 23.3

Dinwiddie, BKN 30 224 175 682 22.7

Walker, BOS 27 199 110 610 22.6

McCollum, POR 32 284 63 718 22.4

Tatum, BOS 28 217 92 595 21.3

Bogdanovic, UTA 30 205 123 629 21.0

DeRozan, SAS 30 240 141 626 20.9

Butler, MIA 26 156 194 530 20.4

Brown, BOS 25 188 76 504 20.2

Hield, SAC 31 230 52 625 20.2

Harris, PHI 33 257 86 652 19.8

Holiday, NOP 30 236 61 591 19.7

Aldridge, SAS 28 220 82 540 19.3

Graham, CHA 33 201 110 637 19.3

Fournier, ORL 30 203 91 577 19.2

Gilgeous-Alexander, OKC 30 208 119 574 19.1

Williams, LAC 31 195 148 592 19.1

Harrell, LAC 33 257 112 626 19.0

Morris, NYK 29 176 110 538 18.6

Middleton, MIL 25 172 64 462 18.5

Randle, NYK 32 215 121 588 18.4

Brogdon, IND 26 171 98 477 18.3

Schroder, OKC 30 207 79 545 18.2

VanVleet, TOR 26 153 102 471 18.1

Gallinari, OKC 27 150 112 487 18.0

Drummond, DET 30 225 86 536 17.9

Morant, MEM 26 173 96 466 17.9

Sabonis, IND 29 205 97 515 17.8

Sexton, CLE 30 208 92 534 17.8

Oubre, PHX 30 187 109 530 17.7

Warren, IND 31 221 67 548 17.7

Jackson, MEM 31 198 71 547 17.6

Jokic, DEN 30 209 73 529 17.6

FIELD GOAL PERCENTAGE

FG FGA PCT

Gobert, UTA 168 244 .689

Robinson, NYK 115 168 .685

Holmes, SAC 166 252 .659

Allen, BKN 141 215 .656

Clarke, MEM 143 221 .647

Capela, HOU 170 265 .642

Adams, OKC 138 220 .627

Whiteside, POR 184 303 .607

Valanciunas, MEM 177 302 .586

Harrell, LAC 257 447 .575

Simmons, PHI 183 323 .567

Adebayo, MIA 173 306 .565

Drummond, DET 225 405 .556

Hill, MIL 110 198 .556

Antetokounmpo, MIL 352 635 .554

Carter, CHI 145 264 .549

Zeller, CHA 137 252 .544

Aldridge, SAS 220 428 .514

Brown, BOS 188 366 .514

Towns, MIN 207 403 .514

Thompson, CLE 162 317 .511

DeRozan, SAS 240 471 .51

Sabonis, IND 205 404 .507

Parker, ATL 196 387 .506

Anunoby, TOR 134 268 .5

Warren, IND 221 443 .499

Davis, LAL 282 566 .498

Booker, PHX 228 459 .497

Powell, TOR 140 284 .493

Harris, PHI 257 522 .492

REBOUNDS PER GAME

G OFF DEF TOT AVG

Drummond, DET 30 133 345 478 15.93

Capela, HOU 27 108 280 388 14.37

Gobert, UTA 29 106 308 414 14.28

Sabonis, IND 29 98 293 391 13.48

Whiteside, POR 29 106 278 384 13.24

Antetokounmpo, MIL 31 82 319 401 12.94

Embiid, PHI 27 71 268 339 12.56

Towns, MIN 23 63 206 269 11.7

Love, CLE 26 25 254 279 10.73

Adebayo, MIA 30 76 243 319 10.63

Allen, BKN 30 108 204 312 10.4

Jokic, DEN 30 67 234 301 10.03

Thompson, CLE 29 118 173 291 10.03

Carter, CHI 32 109 205 314 9.81

Jordan, BKN 27 66 199 265 9.81

Adams, OKC 27 91 172 263 9.74

Valanciunas, MEM 29 78 204 282 9.72

Doncic, DAL 26 35 214 249 9.58

Porzingis, DAL 29 54 223 277 9.55

Davis, LAL 29 72 198 270 9.31

Holmes, SAC 31 96 176 272 8.77

Randle, NYK 32 72 204 276 8.63

Westbrook, HOU 28 45 182 227 8.11

Siakam, TOR 27 38 179 217 8.04

Leonard, LAC 24 28 164 192 8.0

Zeller, CHA 30 90 143 233 7.77

James, LAL 30 32 195 227 7.57

Kanter, BOS 21 61 96 157 7.48

Harrell, LAC 33 97 149 246 7.45

Aldridge, SAS 28 59 147 206 7.36

ASSISTS PER GAME

G AST AVG

James, LAL 30 318 10.6

Rubio, PHX 24 226 9.4

Doncic, DAL 26 230 8.8

Simmons, PHI 31 269 8.7

Young, ATL 30 255 8.5

Brogdon, IND 26 198 7.6

Graham, CHA 33 246 7.5

Harden, HOU 31 234 7.5

Lillard, POR 30 226 7.5

Westbrook, HOU 28 199 7.1

VanVleet, TOR 26 181 7.0

Jokic, DEN 30 203 6.8

Beal, WAS 30 200 6.7

Butler, MIA 26 172 6.6

Holiday, NOP 30 196 6.5

Paul, OKC 30 194 6.5

Teague, MIN 26 169 6.5

Booker, PHX 27 172 6.4

Morant, MEM 26 166 6.4

Williams, LAC 31 191 6.2

Dinwiddie, BKN 30 183 6.1

Rose, DET 26 156 6.0

Antetokounmpo, MIL 31 176 5.7

Bledsoe, MIL 26 147 5.7

Satoransky, CHI 32 168 5.3

Walker, BOS 27 144 5.3

Ball, NOP 24 124 5.2

Leonard, LAC 24 122 5.1

McConnell, IND 29 144 5.0

DeRozan, SAS 30 146 4.9

STEALS PER GAME

G STL AVG

Simmons, PHI 31 67 2.16

Butler, MIA 26 55 2.12

Dunn, CHI 32 66 2.06

VanVleet, TOR 26 53 2.04

Drummond, DET 30 57 1.9

Harden, HOU 31 59 1.9

Murray, SAS 27 49 1.81

Holiday, NOP 30 54 1.8

Leonard, LAC 24 43 1.79

Paul, OKC 30 50 1.67

DiVincenzo, MIL 29 45 1.55

Westbrook, HOU 28 43 1.54

Adebayo, MIA 30 45 1.5

Satoransky, CHI 32 47 1.47

Beverley, LAC 28 40 1.43

Thybulle, PHI 30 43 1.43

Wright, DAL 28 40 1.43

Davis, LAL 29 41 1.41

Murray, DEN 30 42 1.4

Oubre, PHX 30 42 1.4

Tatum, BOS 28 39 1.39

Covington, MIN 29 40 1.38

Bridges, PHX 30 41 1.37

Harris, DEN 30 41 1.37

Isaac, ORL 28 38 1.36

Parker, ATL 31 41 1.32

Tucker, HOU 31 41 1.32

LaVine, CHI 32 42 1.31

Brown, WAS 27 35 1.3

Smart, BOS 20 26 1.3

Men’s college

PAC-12

All Times PST

———

Conference Overall

W L PCT W L PCT

Stanford 0 0 .000 11 1 .917

Colorado 0 0 .000 10 2 .833

Southern Cal 0 0 .000 10 2 .833

Oregon 0 0 .000 10 2 .833

Oregon St. 0 0 .000 9 2 .818

Washington 0 0 .000 10 3 .769

Arizona 0 0 .000 10 3 .769

Utah 0 0 .000 9 3 .750

Arizona St. 0 0 .000 8 4 .667

Washington St. 0 0 .000 8 4 .667

UCLA 0 0 .000 7 5 .583

California 0 0 .000 6 6 .500

———

Friday

No games scheduled

Saturday’s Games

Texas Southern at Arizona St., noon

CSU Fullerton at UCLA, 2 p.m.

SCORES

Friday

———

EAST

Mount St. Mary’s 79, Coppin St. 55

Loyola (Md.) 93, Mass.-Lowell 81

Women’s college

PAC-12

All Times PST

———

Conference Overall

W L PCT W L PCT

Oregon St. 0 0 .000 11 0 1.000

Arizona 0 0 .000 11 0 1.000

Colorado 0 0 .000 11 0 1.000

UCLA 0 0 .000 11 0 1.000

Stanford 0 0 .000 11 1 .917

Oregon 0 0 .000 10 1 .909

Arizona St. 0 0 .000 10 2 .833

Washington 0 0 .000 8 3 .727

Southern Cal 0 0 .000 8 3 .727

California 0 0 .000 7 3 .700

Utah 0 0 .000 7 4 .636

Washington St. 0 0 .000 7 5 .583

———

Friday

No games scheduled

Saturday’s Games

Corban at No. 2 Oregon, 2 p.m. (exhibition)

UC Davis at No. 5 Stanford, 2 p.m.

SCORES

Friday

———

No games scheduled

Football

NFL

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

All Times PST

———

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

y-New England 12 3 0 .800 396 198

x-Buffalo 10 5 0 .667 308 246

N.Y. Jets 6 9 0 .400 263 353

Miami 4 11 0 .267 279 470

South

W L T Pct PF PA

y-Houston 10 5 0 .667 364 350

Tennessee 8 7 0 .533 367 317

Indianapolis 7 8 0 .467 341 335

Jacksonville 5 10 0 .333 262 377

North

W L T Pct PF PA

y-Baltimore 13 2 0 .867 503 272

Pittsburgh 8 7 0 .533 279 275

Cleveland 6 9 0 .400 312 360

Cincinnati 1 14 0 .067 246 397

West

W L T Pct PF PA

y-Kansas City 11 4 0 .733 420 287

Oakland 7 8 0 .467 298 403

Denver 6 9 0 .400 266 301

L.A. Chargers 5 10 0 .333 316 314

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

Philadelphia 8 7 0 .533 351 337

Dallas 7 8 0 .467 387 305

N.Y. Giants 4 11 0 .267 324 417

Washington 3 12 0 .200 250 388

South

W L T Pct PF PA

y-New Orleans 12 3 0 .800 416 331

Tampa Bay 7 8 0 .467 436 421

Atlanta 6 9 0 .400 353 377

Carolina 5 10 0 .333 330 428

North

W L T Pct PF PA

y-Green Bay 12 3 0 .800 353 293

x-Minnesota 10 5 0 .667 388 282

Chicago 7 8 0 .467 259 279

Detroit 3 11 1 .233 321 400

West

W L T Pct PF PA

x-San Francisco 12 3 0 .800 453 289

x-Seattle 11 4 0 .733 384 372

L.A. Rams 8 7 0 .533 363 340

Arizona 5 9 1 .367 337 411

x-clinched playoff spot

y-clinched division

———

Sunday’s Games

Chicago at Minnesota, 10 a.m.

Atlanta at Tampa Bay, 10 a.m.

Miami at New England, 10 a.m.

Green Bay at Detroit, 10 a.m.

Cleveland at Cincinnati, 10 a.m.

L.A. Chargers at Kansas City, 10 a.m.

N.Y. Jets at Buffalo, 10 a.m.

New Orleans at Carolina, 10 a.m.

Oakland at Denver, 1:25 p.m.

Tennessee at Houston, 1:25 p.m.

Washington at Dallas, 1:25 p.m.

Indianapolis at Jacksonville, 1:25 p.m.

Phila. at N.Y. Giants, 1:25 p.m.

Pittsburgh at Baltimore, 1:25 p.m.

Arizona at L.A. Rams, 1:25 p.m.

San Francisco at Seattle, 5:20 p.m.

College

2019-20 NCAA Bowl Schedule

All Times PST

———

Friday’s Games

Military Bowl, at Annapolis, Md.

North Carolina 55, Temple 13

Pinstripe Bowl, in New York

Michigan St. 27, Wake Forest 21

Texas Bowl, in Houston

Texas A&M 24, Oklahoma St. 21

Holiday Bowl, in San Diego

Iowa 49, Southern Cal 24

Cheez-It Bowl, in Phoenix

Air Force (10-2) vs. Washington St. (6-6), late

Saturday’s Games

Camping World Bowl, in Orlando, Fla.

Notre Dame (10-2) vs. Iowa St. (7-5), 9 a.m. (ABC)

Cotton Bowl Classic, in Arlington, Texas

Penn St. (10-2) vs. Memphis (12-1), 9 a.m. (ESPN)

Peach Bowl, in Atlanta

CFP Semifinal, LSU (13-0) vs. Oklahoma (12-1), 1 p.m. (ESPN)

Fiesta Bowl, in Glendale, Ariz.

CFP Semifinal, Ohio St. (13-0) vs. Clemson (13-0), 5 p.m. (ESPN)

Monday’s Games

SERVPRO First Responder Bowl, in Dallas

Western Kentucky (8-4) vs. Western Michigan (7-5), 9:30 a.m. (ESPN)

Music City Bowl, in Nashville, Tenn.

Mississippi St. (6-6) vs. Louisville (7-5), 1 p.m. (ESPN)

Redbox Bowl, in Santa Clara, Calif.

Illinois (6-6) vs. California (7-5), 1 p.m. (FOX)

Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.

Florida (10-2) vs. Virginia (9-4), 5 p.m. (ESPN)

Tuesday’s Games

Belk Bowl, in Charlotte, N.C.

Kentucky (7-5) vs. Finia Tech (8-4), 9 a.m. (ESPN)

Sun Bowl, in El Paso, Texas

Florida St. (6-6) vs. Arizona St. (7-5), 11 a.m. (CBS)

Liberty Bowl, in Memphis, Tenn.

Kansas St. (8-4) vs. Navy (9-2), 12:45 p.m. (ESPN)

Arizona Bowl, Tucson, Ariz.

Wyoming (7-5) vs. Georgia St. (7-5), 1:30 p.m. (CBSSN)

Alamo Bowl, in San Antonio

Texas (7-5) vs. Utah (11-2), 4:30 p.m. (ESPN)

Wednesday’s Games

Citrus Bowl, in Orlando, Fla.

Michigan (9-3) vs. Alabama (10-2), 10 a.m. (ABC)

Outback Bowl, in Tampa, Fla.

Minnesota (10-2) vs. Auburn (9-3), 10 a.m. (ESPN)

Rose Bowl, in Pasadena, Calif.

Oregon (11-2) vs. Wisconsin (10-3), 2 p.m. (ESPN)

Sugar Bowl, in New Orleans

Georgia (11-2) vs. Baylor (11-2), 5:45 p.m. (ESPN)

Thursday, Jan. 2

Birmingham (Ala.) Bowl

Cincinnati (10-3) vs. Boston College (6-6), noon (ESPN)

Gator Bowl, in Jacksonville, Fla.

Indiana (8-4) vs. Tennessee (7-5), 4 p.m. (ESPN)

Friday, Jan. 3

Famous Idaho Potato Bowl, in Boise

Ohio (6-6) vs. Nevada (7-5), 12:30 p.m. (ESPN)

Saturday, Jan. 4

Armed Forces Bowl, in Fort Worth, Texas

Southern Miss (7-5) vs. Tulane (6-6), 8:30 a.m. (ESPN)

Monday, Jan. 6

Lendingtree Bowl, in Mobile, Ala.

Miami (Ohio) (8-5) vs. Louisiana-Lafayette (10-3), 4:30 p.m. (ESPN)

America’s Line

NFL

Favorite Open Current O/U Underdog

SUNDAY

Titans 4 6 441/2 TEXANS

Browns 3 3 431/2 BENGALS

Bears -1 3 36 VIKINGS

Colts 3 31/2 421/2 JAGUARS

BUCS PK PK 48 Falcons

COWBOYS 11 11 451/2 Redskins

Saints 121/2 13 45 PANTHERS

Eagles 5 4 451/2 GIANTS

Steelers -21/2 2 37 RAVENS

BILLS 1 11/2 361/2 Jets

PATRIOTS 16 16 441/2 Dolphins

Packers 121/2 121/2 431/2 LIONS

CHIEFS 71/2 9 451/2 Chargers

RAMS 7 7 NL Cards

49ers 3 31/2 461/2 SEAHAWKS

BRONCOS 31/2 3 41 Raiders

COLLEGE FOOTBALL

Favorite Open Current O/U Underdog

SATURDAY’S GAMES

College Football Playoffs, Peach Bowl

Atlanta, GA

Lsu 12 14 76 Oklahoma

College Football Playoffs, Fiesta Bowl

Glendale, AZ

Clemson 2 2 63 Ohio State

Camping World Bowl

Orlando, FL

Notre Dame 31/2 3 541/2 Iowa St

Cotton Bowl

Arlington, TX

Penn St 91/2 7 601/2 Memphis

MONDAY’S GAMES

First Responder Bowl

Dallas, TX

W Kentucky 21/2 31/2 521/2 W Michigan

Music City Bowl

Nashville, TN

Miss St 3 4 631/2 Louisville

Redbox Bowl

Santa Clara, CA

California 61/2 61/2 431/2 Illinois

Orange Bowl

Miami Gardens, FL

Florida 14 141/2 541/2 Virginia

TUESDAY’S GAMES

Belk Bowl

Charlotte, NC

Va Tech 3 21/2 47 Kentucky

Sun Bowl

El Paso, TX

Arizona St 51/2 41/2 541/2 Florida St

Liberty Bowl

Memphis, TN

Navy -1 21/2 521/2 Kansas St

Arizona Bowl

Wyoming 7 7 481/2 Georgia St

Alamo Bowl

San Antonio, TX

Utah 61/2 7 541/2 Texas

WEDNESDAY’S GAMES

Citrus Bowl

Orlando, FL

Alabama 7 7 581/2 Michigan

Outback Bowl

Tampa, FL

Auburn 71/2 71/2 521/2 Minnesota

Rose Bowl

Pasadena, CA

Wisconsin 3 21/2 511/2 Oregon

Sugar Bowl

New Orleans, LA

Georgia 7 6 411/2 Baylor

THURSDAY’S GAMES

Birmingham Bowl

Cincinnati 61/2 7 551/2 Boston Coll

Gator Bowl

Jacksonville, FL

Tennessee PK 11/2 511/2 Indiana

FRIDAY, JAN. 3

Potato Bowl

Boise, ID

Ohio U 61/2 71/2 581/2 Nevada

SATURDAY, JAN. 4

Armed Forces Bowl

Fort Worth, TX

Tulane 7 7 561/2 So Miss

MONDAY, JAN. 6

Alabama Bowl

Ul-Lafayette 14 14 561/2 Miami-Ohio

Deals

Transactions

BASEBALL

American League

KANSAS CITY ROYALS — Signed 3B Maikel Franco to a one-year contract.

TORONTO BLUE JAYS — Agreed to terms with LHP Hyun-Jin Ryu on a four-year contract.

Frontier League

NEW JERSEY JACKALS — Signed LHP Jayson Aquino.

FOOTBALL

National Football League

CINCINNATI BENGALS — Signed TE Jordan Franks and WR Trenton Irwin from the practice squad. Placed CB William Jackson III on IR.

DETROIT LIONS — Signed LB Anthony Pittman from the practice squad. Signed G Casey Tucker to the practice squad.

INDIANAPOLIS COLTS — Waived TE Ross Travis.

NEW YORK GIANTS — Placed TE Rhett Ellison on IR. Signed DT Chris Slayton from the practice squad.

WASHINGTON REDSKINS — Placed CB Fabian Moreau and S Montae Nicholson on IR. Signed S Kenny Ladler. Signed WR Jester Weahfrom the practice squad.

Canadian Football League

WINNIPEG BLUE BOMBERS — Released DB Winston Rose. Re-signed RB Johnny Augustine.

HOCKEY

National Hockey League

DALLAS STARS — Named Sergei Zubov senior consultant to hockey operations.

DETROIT RED WINGS — Recalled RW Filip Zadina, D Brian Lashoff and G Calvin Pickard from Grand Rapids (AHL).

LOS ANGELES KINGS — Placed F Trevor Lewis on injured reserve, retroactive to Dec. 21. Signed F Aidan Dudas to a three-year entry-level contract.

NASHVILLE PREDATORS — Recalled F Colin Blackwell and D Jarred Tinordi from Milwaukee (AHL).

ST. LOUIS BLUES — Recalled D Jake Walman from San Antonio (AHL).

WASHINGTON CAPITALS — Recalled D Christian Djoos from Hershey (AHL).

American Hockey League

SAN DIEGO GULLS — Reassigned Olle Eriksson to the Tulsa Oilers(ECHL)2

SOCCER

Major League Soccer

PHILADELPHIA UNION — Agreed to terms with D Aurelien Collin.

U.S. Soccer Federation

USSF — Announced the resignation of Raphael Wicky, coach of U.S. Under-17 Men’s National Team, to become coach of Chicago (MLS).

USL Championship

ORANGE COUNTY SC — Signed F Thomas Enevoldsen.

COLLEGE

BARUCH — Named Nicole Bellini assistant softball coach.

CHARLESTON SOUTHERN — Named Jose Gomez women’s soccer coach.

EVANSVILLE — Placed men’s basketball coach Walter McCarty on administrative leave. Named Bennie Seltzer men’s interim basketball coach.

MIAMI — Fired offensive coordinator and quarterbacks coach Dan Enos.