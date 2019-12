On Deck

Friday

Boys basketball: Oregon Holiday Hoopfest: Crook County vs. Grants Pass at Bend HS, 2:30 p.m.; Ridgeview vs. Lebanon at Summit HS, 12:45 p.m.; Summit vs. Juanita (Wash.) at Summit HS, 7:45 p.m.; Mountain View vs. Camas (Wash.) at Bend HS, 4:15 p.m.; Madras vs. La Pine at Bend HS, 6 p.m.; Pendleton vs. Bend at Bend HS, 7:45 p.m.; Sisters Holiday Shootout: Sisters vs. Junction City, 7 p.m.

Girls basketball: Oregon Holiday Hoopfest: Bend vs. Putnam at Mountain View HS, 12:45 p.m.; Ridgeview vs. Grants Pass at Summit HS, 2:30 p.m.; Summit vs. North Eugene at Summit HS, 6 p.m.; Mountain View vs. Willamette at Mountain View HS, 6 p.m.; Sisters Holiday Shootout: Crook County vs. Banks, 7 p.m.; Sisters vs. Junction City, 3 p.m.; Sisters vs. Molalla, 5 p.m.; Astoria Tournament: Redmond vs. TBD.

Wrestling: Mountain View at Sierra Nevada Classic (Reno), TBD; Redmond at Pac Coast Invitational (Evergreen, Wash., HS), TBD; Sisters at Stayton Invitational, 10 a.m.; Madras at Willamina, TBD.

Saturday

Boys basketball: Oregon Holiday Hoopfest: Bend vs. TBD; Mountain View vs. TBD; Crook County vs. TBD; Summit vs. TBD; Ridgeview vs. TBD; Madras vs. TBD; La Pine vs. TBD; Astoria Tournament: Redmond vs. TBD; Sisters Holiday Shootout: Sisters vs. TBD.

Girls basketball: Oregon Holiday Hoopfest: Ridgeview vs. North Eugene at Summit HS, 2:15 p.m.; Mountain View vs. South Eugene at Mountain View HS, 2:15 p.m.; Bend vs. Skyline (Wash.), Mountain View HS, 4 p.m.; Summit vs. Willamette, 5:45 p.m.; Astoria Tournament: Redmond vs. TBD; Sisters Holiday Shootout: Crook County vs. TBD; Sisters vs. TBD.

Wrestling: Mountain View at Sierra Nevada Classic (Reno), TBD; Redmond at Pac Coast Invitational (Evergreen, Wash., HS), TBD; Ridgeview at Thurston Tournament, 9 a.m.; Madras, La Pine at Bob Bishop Invitational, Willamina, TBD.

Prep Sports

Boys Basketball

Thursday score

Redmond 63, Rainier 39

Girls Basketball

Thursday score

Redmond vs. Mazama, late

Hockey

NHL

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

All Times PST

———

EASTERN CONFERENCE

Atlantic

GP W L OT Pts GF GA

Boston 38 22 7 9 53 130 100

Toronto 38 20 14 4 44 133 122

Montreal 37 18 13 6 42 121 117

Florida 36 18 13 5 41 127 121

Buffalo 38 17 14 7 41 115 119

Tampa Bay 35 18 13 4 40 124 111

Ottawa 38 16 18 4 36 106 123

Detroit 38 9 26 3 21 82 150

Metropolitan

GP W L OT Pts GF GA

Washington 38 26 7 5 57 137 111

N.Y. Islanders 35 23 9 3 49 105 91

Philadelphia 37 21 11 5 47 121 106

Pittsburgh 36 21 11 4 46 120 96

Carolina 37 22 13 2 46 124 102

Columbus 37 17 14 6 40 98 106

N.Y. Rangers 36 17 15 4 38 114 118

New Jersey 36 12 19 5 29 91 128

WESTERN CONFERENCE

Central

GP W L OT Pts GF GA

St. Louis 38 24 8 6 54 118 99

Colorado 37 23 11 3 49 134 103

Winnipeg 37 21 14 2 44 113 107

Dallas 38 20 14 4 44 100 97

Nashville 36 18 12 6 42 126 116

Minnesota 38 18 15 5 41 118 126

Chicago 38 15 17 6 36 105 125

Pacific

GP W L OT Pts GF GA

Arizona 39 21 14 4 46 112 99

Vegas 40 20 14 6 46 122 118

Edmonton 40 20 16 4 44 117 124

Calgary 39 19 15 5 43 104 116

Vancouver 38 19 15 4 42 124 115

Anaheim 37 15 18 4 34 96 114

San Jose 38 16 20 2 34 101 133

Los Angeles 39 15 20 4 34 99 124

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.

Thursday

No games scheduled

Friday’s Games

Boston at Buffalo, 4 p.m.

Carolina at N.Y. Rangers, 4 p.m.

Toronto at New Jersey, 4 p.m.

Columbus at Washington, 4 p.m.

Minnesota at Colorado, 5 p.m.

Pittsburgh at Nashville, 5 p.m.

St. Louis at Winnipeg, 5 p.m.

N.Y. Islanders at Chicago, 5:30 p.m.

Calgary at Edmonton, 6 p.m.

Vegas at Anaheim, 7 p.m.

Los Angeles at San Jose, 7 p.m.

BASKETBALL

NBA

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

All Times PST

———

EASTERN CONFERENCE

W L Pct GB

Milwaukee 27 5 .844 —

Miami 22 8 .733 4

Boston 21 7 .750 4

Phila. 23 10 .697 4½

Toronto 21 10 .677 5½

Indiana 21 10 .677 5½

Brooklyn 16 14 .533 10

Orlando 13 17 .433 13

Charlotte 13 20 .394 14½

Chicago 12 20 .375 15

Detroit 12 20 .375 15

Washington 9 21 .300 17

Cleveland 9 21 .300 17

New York 8 24 .250 19

Atlanta 6 25 .194 20½

WESTERN CONFERENCE

W L Pct GB

L.A. Lakers 24 7 .774 —

L.A. Clippers 23 10 .697 2

Denver 21 9 .700 2½

Houston 21 10 .677 3

Dallas 20 10 .667 3½

Utah 18 12 .600 5½

Oklahoma City 15 15 .500 8½

Portland 14 17 .452 10

Sacramento 12 18 .400 11½

San Antonio 12 18 .400 11½

Memphis 12 20 .375 12½

Phoenix 11 19 .367 12½

Minnesota 10 19 .345 13

New Orleans 9 23 .281 15½

Golden State 8 24 .250 16½

———

Wednesday’s Late Game

New Orleans 112, Denver 100

Thursday’s Games

Detroit 132, Washington 102

New York 94, Brooklyn 82

Memphis 110, Oklahoma City 97

Dallas 102, San Antonio 98

Minnesota at Sacramento, late

Portland at Utah, late

Friday’s Games

Cleveland at Boston, 1 p.m.

Oklahoma City at Charlotte, 4 p.m.

Phila. at Orlando, 4 p.m.

Milwaukee at Atlanta, 4:30 p.m.

Indiana at Miami, 5 p.m.

Phoenix at Golden State, 7:30 p.m.

LEADERS

Through Wednesday’s Games

SCORING AVERAGE

G FG FT PTS AVG

Harden, HOU 31 343 337 1182 38.1

Antetokounmpo, MIL 31 352 191 947 30.5

Doncic, DAL 25 236 184 732 29.3

Young, ATL 30 285 197 871 29.0

Beal, WAS 29 280 183 820 28.3

Davis, LAL 29 282 208 804 27.7

Lillard, POR 29 243 192 772 26.6

Towns, MIN 23 207 113 609 26.5

Leonard, LAC 24 217 144 622 25.9

James, LAL 30 298 108 770 25.7

Ingram, NOP 28 252 137 707 25.3

Siakam, TOR 27 253 104 677 25.1

Wiggins, MIN 25 236 99 626 25.0

Mitchell, UTA 30 277 125 743 24.8

Westbrook, HOU 28 249 144 676 24.1

Booker, PHX 27 228 138 649 24.0

LaVine, CHI 32 254 150 756 23.6

Embiid, PHI 27 205 186 628 23.3

Dinwiddie, BKN 29 219 163 657 22.7

Walker, BOS 27 199 110 610 22.6

McCollum, POR 31 274 61 693 22.4

Tatum, BOS 28 217 92 595 21.3

Bogdanovic, UTA 29 200 118 613 21.1

DeRozan, SAS 29 232 136 605 20.9

Butler, MIA 26 156 194 530 20.4

Hield, SAC 30 224 50 608 20.3

Brown, BOS 25 188 76 504 20.2

Harris, PHI 33 257 86 652 19.8

Holiday, NOP 30 236 61 591 19.7

Aldridge, SAS 27 213 80 523 19.4

REBOUNDS PER GAME

G OFF DEF TOT AVG

Drummond, DET 29 130 337 467 16.1

Capela, HOU 27 108 280 388 14.37

Gobert, UTA 28 103 297 400 14.29

Whiteside, POR 28 104 274 378 13.5

Sabonis, IND 29 98 293 391 13.48

Antetokounmpo, MIL 31 82 319 401 12.94

Embiid, PHI 27 71 268 339 12.56

Towns, MIN 23 63 206 269 11.7

Love, CLE 26 25 254 279 10.73

Adebayo, MIA 30 76 242 318 10.6

Allen, BKN 29 105 201 306 10.55

Jokic, DEN 30 67 234 301 10.03

Thompson, CLE 29 118 173 291 10.03

Jordan, BKN 26 66 193 259 9.96

Valanciunas, MEM 28 76 202 278 9.93

Adams, OKC 26 89 168 257 9.88

Carter, CHI 32 109 205 314 9.81

Porzingis, DAL 28 53 216 269 9.61

Doncic, DAL 25 32 207 239 9.56

Davis, LAL 29 72 198 270 9.31

Randle, NYK 31 71 197 268 8.65

Holmes, SAC 30 88 166 254 8.47

Westbrook, HOU 28 45 182 227 8.11

Siakam, TOR 27 38 179 217 8.04

Leonard, LAC 24 28 164 192 8.0

ASSISTS PER GAME

G AST AVG

James, LAL 30 318 10.6

Rubio, PHX 24 226 9.4

Doncic, DAL 25 222 8.9

Simmons, PHI 31 269 8.7

Young, ATL 30 255 8.5

Brogdon, IND 26 198 7.6

Graham, CHA 33 246 7.5

Harden, HOU 31 234 7.5

Lillard, POR 29 218 7.5

Westbrook, HOU 28 199 7.1

VanVleet, TOR 26 181 7.0

Beal, WAS 29 198 6.8

Jokic, DEN 30 203 6.8

Butler, MIA 26 172 6.6

Teague, MIN 25 166 6.6

Holiday, NOP 30 196 6.5

Morant, MEM 25 163 6.5

Booker, PHX 27 172 6.4

Paul, OKC 29 183 6.3

Dinwiddie, BKN 29 180 6.2

Williams, LAC 31 191 6.2

Rose, DET 25 150 6.0

Antetokounmpo, MIL 31 176 5.7

Bledsoe, MIL 26 147 5.7

Satoransky, CHI 32 168 5.3

Walker, BOS 27 144 5.3

Ball, NOP 24 124 5.2

Leonard, LAC 24 122 5.1

McConnell, IND 29 144 5.0

DeRozan, SAS 29 142 4.9

Men’s college

PAC-12

All Times PST

———

Conference Overall

W L PCT W L PCT

Stanford 0 0 .000 11 1 .917

Colorado 0 0 .000 10 2 .833

Southern Cal 0 0 .000 10 2 .833

Oregon 0 0 .000 10 2 .833

Oregon St. 0 0 .000 9 2 .818

Washington 0 0 .000 10 3 .769

Arizona 0 0 .000 10 3 .769

Utah 0 0 .000 9 3 .750

Arizona St. 0 0 .000 8 4 .667

Washington St. 0 0 .000 8 4 .667

UCLA 0 0 .000 7 5 .583

California 0 0 .000 6 6 .500

———

Thursday-Friday

No games scheduled

Saturday’s Games

Texas Southern at Arizona St., noon

CSU Fullerton at UCLA, 2 p.m.

SCORES

Thursday

———

No games scheduled

Women’s college

PAC-12

All Times PST

———

Conference Overall

W L PCT W L PCT

Oregon St. 0 0 .000 11 0 1.000

Arizona 0 0 .000 11 0 1.000

Colorado 0 0 .000 11 0 1.000

UCLA 0 0 .000 11 0 1.000

Stanford 0 0 .000 11 1 .917

Oregon 0 0 .000 10 1 .909

Arizona St. 0 0 .000 10 2 .833

Washington 0 0 .000 8 3 .727

Southern Cal 0 0 .000 8 3 .727

California 0 0 .000 7 3 .700

Utah 0 0 .000 7 4 .636

Washington St. 0 0 .000 7 5 .583

———

Monday-Friday

No games scheduled

SCORES

Monday-Friday

No games scheduled

Football

NFL

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

All Times PST

———

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

y-New England 12 3 0 .800 396 198

x-Buffalo 10 5 0 .667 308 246

N.Y. Jets 6 9 0 .400 263 353

Miami 4 11 0 .267 279 470

South

W L T Pct PF PA

y-Houston 10 5 0 .667 364 350

Tennessee 8 7 0 .533 367 317

Indianapolis 7 8 0 .467 341 335

Jacksonville 5 10 0 .333 262 377

North

W L T Pct PF PA

y-Baltimore 13 2 0 .867 503 272

Pittsburgh 8 7 0 .533 279 275

Cleveland 6 9 0 .400 312 360

Cincinnati 1 14 0 .067 246 397

West

W L T Pct PF PA

y-Kansas City 11 4 0 .733 420 287

Oakland 7 8 0 .467 298 403

Denver 6 9 0 .400 266 301

L.A. Chargers 5 10 0 .333 316 314

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

Philadelphia 8 7 0 .533 351 337

Dallas 7 8 0 .467 387 305

N.Y. Giants 4 11 0 .267 324 417

Washington 3 12 0 .200 250 388

South

W L T Pct PF PA

y-New Orleans 12 3 0 .800 416 331

Tampa Bay 7 8 0 .467 436 421

Atlanta 6 9 0 .400 353 377

Carolina 5 10 0 .333 330 428

North

W L T Pct PF PA

y-Green Bay 12 3 0 .800 353 293

x-Minnesota 10 5 0 .667 388 282

Chicago 7 8 0 .467 259 279

Detroit 3 11 1 .233 321 400

West

W L T Pct PF PA

x-San Francisco 12 3 0 .800 453 289

x-Seattle 11 4 0 .733 384 372

L.A. Rams 8 7 0 .533 363 340

Arizona 5 9 1 .367 337 411

x-clinched playoff spot

y-clinched division

———

Sunday’s Games

Chicago at Minnesota, 10 a.m.

Atlanta at Tampa Bay, 10 a.m.

Miami at New England, 10 a.m.

Green Bay at Detroit, 10 a.m.

Cleveland at Cincinnati, 10 a.m.

L.A. Chargers at Kansas City, 10 a.m.

N.Y. Jets at Buffalo, 10 a.m.

New Orleans at Carolina, 10 a.m.

Oakland at Denver, 1:25 p.m.

Tennessee at Houston, 1:25 p.m.

Washington at Dallas, 1:25 p.m.

Indianapolis at Jacksonville, 1:25 p.m.

Phila. at N.Y. Giants, 1:25 p.m.

Pittsburgh at Baltimore, 1:25 p.m.

Arizona at L.A. Rams, 1:25 p.m.

San Francisco at Seattle, 5:20 p.m.

College

2019-20 NCAA Bowl Schedule

All Times PST

———

Thursday’s Games

Independence Bowl, Shreveport, La.

Louisiana Tech 14, Miami 0

Quick Lane Bowl, Detroit

Pittsburgh 34, Eastern Michigan 30

Friday’s Games

Military Bowl, at Annapolis, Md.

North Carolina (6-6) vs. Temple (8-4), 9 a.m. (ESPN)

Pinstripe Bowl, in New York

Wake Forest (8-4) vs. Michigan St. (6-6), 12:20 p.m. (ESPN)

Texas Bowl, in Houston

Oklahoma St. (8-4) vs. Texas A&M (7-5), 3:45 p.m. (ESPN)

Holiday Bowl, in San Diego

Iowa (9-3) vs. Southern Cal (8-4), 5 p.m. (FS1)

Cheez-It Bowl, in Phoenix

Air Force (10-2) vs. Washington St. (6-6), 7:15 p.m. (ESPN)

Saturday’s Games

Camping World Bowl, in Orlando, Fla.

Notre Dame (10-2) vs. Iowa St. (7-5), 9 a.m. (ABC)

Cotton Bowl Classic, in Arlington, Texas

Penn St. (10-2) vs. Memphis (12-1), 9 a.m. (ESPN)

Peach Bowl, in Atlanta

CFP Semifinal, LSU (13-0) vs. Oklahoma (12-1), 1 p.m. (ESPN)

Fiesta Bowl, in Glendale, Ariz.

CFP Semifinal, Ohio St. (13-0) vs. Clemson (13-0), 5 p.m. (ESPN)

Monday’s Games

SERVPRO First Responder Bowl, in Dallas

Western Kentucky (8-4) vs. Western Michigan (7-5), 9:30 a.m. (ESPN)

Music City Bowl, in Nashville, Tenn.

Mississippi St. (6-6) vs. Louisville (7-5), 1 p.m. (ESPN)

Redbox Bowl, in Santa Clara, Calif.

Illinois (6-6) vs. California (7-5), 1 p.m. (FOX)

Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.

Florida (10-2) vs. Virginia (9-4), 5 p.m. (ESPN)

Tuesday’s Games

Belk Bowl, in Charlotte, N.C.

Kentucky (7-5) vs. Finia Tech (8-4), 9 a.m. (ESPN)

Sun Bowl, in El Paso, Texas

Florida St. (6-6) vs. Arizona St. (7-5), 11 a.m. (CBS)

Liberty Bowl, in Memphis, Tenn.

Kansas St. (8-4) vs. Navy (9-2), 12:45 p.m. (ESPN)

Arizona Bowl, Tucson, Ariz.

Wyoming (7-5) vs. Georgia St. (7-5), 1:30 p.m. (CBSSN)

Alamo Bowl, in San Antonio

Texas (7-5) vs. Utah (11-2), 4:30 p.m. (ESPN)

Wednesday’s Games

Citrus Bowl, in Orlando, Fla.

Michigan (9-3) vs. Alabama (10-2), 10 a.m. (ABC)

Outback Bowl, in Tampa, Fla.

Minnesota (10-2) vs. Auburn (9-3), 10 a.m. (ESPN)

Rose Bowl, in Pasadena, Calif.

Oregon (11-2) vs. Wisconsin (10-3), 2 p.m. (ESPN)

Sugar Bowl, in New Orleans

Georgia (11-2) vs. Baylor (11-2), 5:45 p.m. (ESPN)

Thursday, Jan. 2

Birmingham (Ala.) Bowl

Cincinnati (10-3) vs. Boston College (6-6), noon (ESPN)

Gator Bowl, in Jacksonville, Fla.

Indiana (8-4) vs. Tennessee (7-5), 4 p.m. (ESPN)

Friday, Jan. 3

Famous Idaho Potato Bowl, in Boise

Ohio (6-6) vs. Nevada (7-5), 12:30 p.m. (ESPN)

Saturday, Jan. 4

Armed Forces Bowl, in Fort Worth, Texas

Southern Miss (7-5) vs. Tulane (6-6), 8:30 a.m. (ESPN)

Monday, Jan. 6

Lendingtree Bowl, in Mobile, Ala.

Miami (Ohio) (8-5) vs. Louisiana-Lafayette (10-3), 4:30 p.m. (ESPN)

America’s Line

NFL

Favorite Open Current O/U Underdog

SUNDAY

Titans 4 31/2 451/2 TEXANS

Browns 3 3 441/2 BENGALS

VIKINGS 1 1 37 Bears

Colts 3 31/2 431/2 JAGUARS

BUCS PK PK 48 Falcons

COWBOYS 11 11 451/2 Redskins

Saints 121/2 13 46 PANTHERS

Eagles 5 41/2 451/2 GIANTS

Steelers -21/2 2 371/2 RAVENS

BILLS 1 11/2 361/2 Jets

PATRIOTS 16 16 45 Dolphins

Packers 121/2 121/2 43 LIONS

CHIEFS 71/2 9 451/2 Chargers

RAMS 7 7 NL Cards

49ers 3 3 47 SEAHAWKS

BRONCOS 31/2 3 41 Raiders

COLLEGE FOOTBALL

Favorite Open Current O/U Underdog

FRIDAY’S GAMES

Military Bowl

Annapolis, MD

N Carolina 51/2 6 531/2 Temple

Pinstripe Bowl

Bronx, NY

Michigan St 31/2 4 491/2 Wake Forest

Texas Bowl

Texas A&M 6 6 531/2 Oklahoma St

Holiday Bowl

San Diego, CA

Iowa 11/2 2 521/2 Usc

Cheez-It Bowl

Phoenix, AZ

Air Force 21/2 3 681/2 Washington St

SATURDAY’S GAMES

College Football Playoffs, Peach Bowl

Atlanta, GA

Lsu 12 131/2 761/2 Oklahoma

College Football Playoffs, Fiesta Bowl

Glendale, AZ

Clemson 2 2 631/2 Ohio State

Camping World Bowl

Orlando, FL

Notre Dame 31/2 31/2 541/2 Iowa St

Cotton Bowl

Arlington, TX

Penn St 91/2 7 601/2 Memphis

MONDAY’S GAMES

First Responder Bowl

Dallas, TX

W Kentucky 21/2 31/2 521/2 W Michigan

Music City Bowl

Nashville, TN

Miss St 3 4 631/2 Louisville

Redbox Bowl

Santa Clara, CA

California 61/2 61/2 431/2 Illinois

Orange Bowl

Miami Gardens, FL

Florida 14 141/2 541/2 Virginia

TUESDAY, DEC. 31

Belk Bowl

Charlotte, NC

Va Tech 3 21/2 47 Kentucky

Sun Bowl

El Paso, TX

Arizona St 51/2 41/2 541/2 Florida St

Liberty Bowl

Memphis, TN

Navy -1 21/2 521/2 Kansas St

Arizona Bowl

Wyoming 7 7 481/2 Georgia St

Alamo Bowl

San Antonio, TX

Utah 61/2 7 541/2 Texas

WEDNESDAY, JAN. 1

Citrus Bowl

Orlando, FL

Alabama 7 7 581/2 Michigan

Outback Bowl

Tampa, FL

Auburn 71/2 71/2 521/2 Minnesota

Rose Bowl

Pasadena, CA

Wisconsin 3 21/2 511/2 Oregon

Sugar Bowl

New Orleans, LA

Georgia 7 6 411/2 Baylor

THURSDAY, JAN. 2

Birmingham Bowl

Cincinnati 61/2 7 551/2 Boston Coll

Gator Bowl

Jacksonville, FL

Tennessee PK 11/2 511/2 Indiana

FRIDAY, JAN. 3

Potato Bowl

Boise, ID

Ohio U 61/2 71/2 581/2 Nevada

SATURDAY, JAN. 4

Armed Forces Bowl

Fort Worth, TX

Tulane 7 7 561/2 So Miss

MONDAY, JAN. 6

Alabama Bowl

Ul-Lafayette 14 14 561/2 Miami-Ohio

Deals

Transactions

BASKETBALL

National Basketball Association

WASHINGTON WIZARDS — Signed F Johnathan Williams.

FOOTBALL

National Football League

TAMPA BAY BUCCANEERS — Signed WR Ishmael Hyman and TE Jordan Leggett to the practice squad.

TENNESSEE TITANS — Signed LB Nigel Harris to the practice squad. Removed LB Josh Smith from the practice squad.

COLLEGE

PENN STATE — Named Kirk Ciarrocca offensive coordinator and quarterbacks coach.

WASHINGTON — Junior QB Jacob Eason announced he will enter the NFL draft.