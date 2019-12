ON DECK

Monday

Boys basketball: La Pine at Sweet Home, 3 p.m.

Girls basketball: La Pine at Sweet Home, 1 p.m.

Thursday

Boys basketball: Redmond vs. Rainier at Astoria Tournament, 4:45 p.m.

Girls basketball: Redmond vs. Mazama at Astoria Tournament, 6:30 p.m.

Golf

Local

HOLE-IN-ONE REPORT

Brasada Ranch

Sept. 20

Hilary Jurgensen, Marana, Ariz.

No. 17 155 yards driver

Professional

Australian PGA Championship

Sunday at Gold Coast, Australia

Purse: $1.03 million

Yardage:7,364; Par:72

Final

Adam Scott, Australia 70-67-69-69—275

Michael Hendry, New Zealand 70-68-70-69—277

Cameron Davis, Australia 72-70-69-67—278

Yuan Carl Yechun, China 70-65-73-70—278

Min Woo Lee, Australia 68-72-68-70—278

Nick Flanagan, Australia 72-73-63-70—278

Wade Ormsby, Australia 68-69-70-71—278

Andrew Dodt, Australia 69-72-70-68—279

Minkyu Kim, South Korea 72-69-72-67—280

Johannes Veerman, United States 70-71-73-67—281

Denzel Ieremia, New Zealand 77-67-69-68—281

Brett Rankin, Australia 67-73-72-69—281

Cameron Smith, Australia 74-65-72-70—281

Bryce Easton, South Africa 71-68-71-71—281

Brett Rumford, Australia 72-69-72-69—282

Travis Smyth, Australia 68-72-72-70—282

Greg Chalmers, Australia 74-69-68-71—282

Nick Cullen, Australia 68-73-68-73—282

Football

College

2019-20 NCAA Bowl Schedule

All Times PST

———

Saturday’s Late Game

New Orleans Bowl

Appalachian St. 31, UAB 17

Monday’s Games

Gasparilla Bowl, at Tampa, Fla.

UCF (9-3) vs. Marshall (8-4), 11:30 a.m. (ESPN)

Tuesday’s Game

Hawaii Bowl, at Honolulu

BYU (7-5) vs. Hawaii (9-5), 5 p.m. (ESPN)

Thursday, Dec. 26

Independence Bowl, Shreveport, La.

Miami (6-6) vs. Louisiana Tech (9-3), 1 p.m. (ESPN)

Quick Lane Bowl, Detroit

Pittsburgh (7-5) vs. Eastern Michigan (6-6), 5 p.m. (ESPN)

Friday, Dec. 27

Military Bowl, at Annapolis, Md.

North Carolina (6-6) vs. Temple (8-4), 9 a.m. (ESPN)

Pinstripe Bowl, in New York

Wake Forest (8-4) vs. Michigan St. (6-6), 12:20 p.m. (ESPN)

Texas Bowl, in Houston

Oklahoma St. (8-4) vs. Texas A&M (7-5), 3:45 p.m. (ESPN)

Holiday Bowl, in San Diego

Iowa (9-3) vs. Southern Cal (8-4), 5 p.m. (FS1)

Cheez-It Bowl, in Phoenix

Air Force (10-2) vs. Washington St. (6-6), 7:15 p.m. (ESPN)

Saturday, Dec. 28

Camping World Bowl, in Orlando, Fla.

Notre Dame (10-2) vs. Iowa St. (7-5), 9 a.m. (ABC)

Cotton Bowl Classic, in Arlington, Texas

Penn St. (10-2) vs. Memphis (12-1), 9 a.m. (ESPN)

Peach Bowl, in Atlanta

CFP Semifinal, LSU (13-0) vs. Oklahoma (12-1), 1 p.m. (ESPN)

Fiesta Bowl, in Glendale, Ariz.

CFP Semifinal, Ohio St. (13-0) vs. Clemson (13-0), 5 p.m. (ESPN)

Monday, Dec. 30

SERVPRO First Responder Bowl, in Dallas

Western Kentucky (8-4) vs. Western Michigan (7-5), 9:30 a.m. (ESPN)

Music City Bowl, in Nashville, Tenn.

Mississippi St. (6-6) vs. Louisville (7-5), 1 p.m. (ESPN)

Redbox Bowl, in Santa Clara, Calif.

Illinois (6-6) vs. California (7-5), 1 p.m. (FOX)

Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.

Florida (10-2) vs. Virginia (9-4), 5 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 31

Belk Bowl, in Charlotte, N.C.

Kentucky (7-5) vs. Finia Tech (8-4), 9 a.m. (ESPN)

Sun Bowl, in El Paso, Texas

Florida St. (6-6) vs. Arizona St. (7-5), 11 a.m. (CBS)

Liberty Bowl, in Memphis, Tenn.

Kansas St. (8-4) vs. Navy (9-2), 12:45 p.m. (ESPN)

Arizona Bowl, Tucson, Ariz.

Wyoming (7-5) vs. Georgia St. (7-5), 1:30 p.m. (CBSSN)

Alamo Bowl, in San Antonio

Texas (7-5) vs. Utah (11-2), 4:30 p.m. (ESPN)

Wednesday, Jan. 1

Citrus Bowl, in Orlando, Fla.

Michigan (9-3) vs. Alabama (10-2), 10 a.m. (ABC)

Outback Bowl, in Tampa, Fla.

Minnesota (10-2) vs. Auburn (9-3), 10 a.m. (ESPN)

Rose Bowl, in Pasadena, Calif.

Oregon (11-2) vs. Wisconsin (10-3), 2 p.m. (ESPN)

Sugar Bowl, in New Orleans

Georgia (11-2) vs. Baylor (11-2), 5:45 p.m. (ESPN)

)

FCS Playoffs

All Times PST

———

Championship

Saturday, Jan. 11

At Toyota Stadium

Frisco, Texas

North Dakota State (15-0) vs. James Madison (14-1), 9 a.m.

America’s Line

NFL

Favorite Open Current O/U Underdog

MONDAY

VIKINGS 4 51/2 47 Packers

SUNDAY, DEC. 29

Titans 4 4 481/2 TEXANS

Browns 3 3 461/2 BENGALS

VIKINGS NL NL NL Bears

Colts 3 3 431/2 JAGUARS

BUCS PK PK 50 Falcons

COWBOYS 11 11 441/2 Redskins

Saints 121/2 121/2 48 PANTHERS

Eagles 5 5 451/2 GIANTS

RAVENS 21/2 21/2 401/2 Steelers

BILLS 1 1 371/2 Jets

PATRIOTS 16 16 431/2 Dolphins

Packers NL NL NL LIONS

CHIEFS NL NL NL Chargers

RAMS 7 7 NL Cards

49ers 3 3 471/2 SEAHAWKS

BRONCOS 31/2 31/2 42 Raiders

COLLEGE FOOTBALL

Favorite Open Current O/U Underdog

MONDAY’S GAMES

Gasparilla Bowl

Tampa, FL

Ucf 171/2 171/2 611/2 Marshall

TUESDAY’S GAMES

Hawaii Bowl

Byu 11/2 2 631/2 HAWAII

THURSDAY’S GAMES

Independence Bowl

Shreveport, LA

Miami-Fla 71/2 61/2 501/2 La Tech

Quick Lane Bowl

Detroit, MI

Pittsburgh 101/2 11 49 E Michigan

FRIDAY’S GAMES

Military Bowl

Annapolis, MD

N Carolina 51/2 5 531/2 Temple

Pinstripe Bowl

Bronx, NY

Michigan St 31/2 4 491/2 Wake Forest

Texas Bowl

Texas A&M 6 7 531/2 Oklahoma St

Holiday Bowl

San Diego, CA

Iowa 11/2 2 511/2 Usc

Cheez-It Bowl

Phoenix, AZ

Air Force 21/2 3 671/2 Washington St

SATURDAY, DEC. 28

College Football Playoffs, Peach Bowl

Atlanta, GA

Lsu 12 14 761/2 Oklahoma

College Football Playoffs, Fiesta Bowl

Glendale, AZ

Clemson 2 2 631/2 Ohio State

Camping World Bowl

Orlando, FL

Notre Dame 31/2 31/2 55 Iowa St

Cotton Bowl

Arlington, TX

Penn St 91/2 61/2 601/2 Memphis

MONDAY, DEC. 30

First Responder Bowl

Dallas, TX

W Kentucky 21/2 31/2 521/2 W Michigan

Music City Bowl

Nashville, TN

Miss St 3 4 631/2 Louisville

Redbox Bowl

Santa Clara, CA

California 61/2 7 421/2 Illinois

Orange Bowl

Miami Gardens, FL

Florida 14 14 541/2 Virginia

TUESDAY, DEC. 31

Belk Bowl

Charlotte, NC

Va Tech 3 3 47 Kentucky

Sun Bowl

El Paso, TX

Arizona St 51/2 41/2 551/2 Florida St

Liberty Bowl

Memphis, TN

Navy -1 21/2 521/2 Kansas St

Arizona Bowl

Wyoming 7 7 481/2 Georgia St

Alamo Bowl

San Antonio, TX

Utah 61/2 7 541/2 Texas

WEDNESDAY, JAN. 1

Citrus Bowl

Orlando, FL

Alabama 7 7 581/2 Michigan

Outback Bowl

Tampa, FL

Auburn 71/2 71/2 521/2 Minnesota

Rose Bowl

Pasadena, CA

Wisconsin 3 21/2 511/2 Oregon

Sugar Bowl

New Orleans, LA

Georgia 7 7 411/2 Baylor

Hockey

NHL

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

All Times PST

———

EASTERN CONFERENCE

Atlantic

GP W L OT Pts GF GA

Boston 37 21 7 9 51 123 97

Toronto 37 19 14 4 42 125 116

Florida 35 18 12 5 41 126 115

Buffalo 37 17 13 7 41 114 116

Montreal 36 17 13 6 40 115 115

Tampa Bay 34 17 13 4 38 118 110

Ottawa 37 15 18 4 34 103 122

Detroit 38 9 26 3 21 82 150

Metropolitan

GP W L OT Pts GF GA

Washington 37 26 6 5 57 134 104

N.Y. Islanders 34 23 8 3 49 103 88

Carolina 36 22 12 2 46 118 94

Pittsburgh 36 21 11 4 46 120 96

Philadelphia 36 20 11 5 45 116 105

N.Y. Rangers 35 17 14 4 38 113 113

Columbus 36 16 14 6 38 95 104

New Jersey 35 11 19 5 27 84 127

WESTERN CONFERENCE

Central

GP W L OT Pts GF GA

St. Louis 37 23 8 6 52 114 98

Colorado 36 22 11 3 47 127 100

Winnipeg 36 21 13 2 44 111 101

Dallas 38 20 14 4 44 100 97

Nashville 35 17 12 6 40 123 114

Minnesota 37 17 15 5 39 115 126

Chicago 37 15 16 6 36 104 118

Pacific

GP W L OT Pts GF GA

Arizona 38 21 13 4 46 110 96

Vegas 38 19 13 6 44 116 110

Edmonton 39 20 15 4 44 115 120

Calgary 38 19 14 5 43 104 113

Vancouver 37 18 15 4 40 120 113

San Jose 37 16 19 2 34 100 130

Anaheim 37 15 18 4 34 96 114

Los Angeles 38 15 19 4 34 98 120

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.

Saturday’s LateGames

Chicago 5, Colorado 3

Vancouver 4, Pittsburgh 1

St. Louis 5, San Jose 2

Sunday’s Games

N.Y. Rangers 5, Anaheim 1

Calgary at Dallas, 4 p.m.

Arizona 5, Detroit 2

Vegas at San Jose, late

Monday’s Games

Carolina at Toronto, 11 a.m.

Calgary at Minnesota, 2 p.m.

Washington at Boston, 4 p.m.

Columbus at N.Y. Islanders, 4 p.m.

N.Y. Rangers at Philadelphia, 4 p.m.

Florida at Tampa Bay, 4 p.m.

Buffalo at Ottawa, 4:30 p.m.

Arizona at Nashville, 5 p.m.

Montreal at Winnipeg, 5 p.m.

New Jersey at Chicago, 5:30 p.m.

St. Louis at Los Angeles, 7 p.m.

Edmonton at Vancouver, 7 p.m.

Colorado at Vegas, 7 p.m.

BASKETBALL

Men’s college

PAC-12

All Times PST

———

Conference Overall

W L PCT W L PCT

Stanford 0 0 .000 11 1 .917

Colorado 0 0 .000 10 2 .833

Southern Cal 0 0 .000 10 2 .833

Oregon 0 0 .000 10 2 .833

Oregon St. 0 0 .000 9 2 .818

Washington 0 0 .000 9 2 .818

Arizona 0 0 .000 10 3 .769

Utah 0 0 .000 9 3 .750

Arizona St. 0 0 .000 8 4 .667

Washington St. 0 0 .000 8 4 .667

UCLA 0 0 .000 7 5 .583

California 0 0 .000 6 6 .500

———

Saturday’s Late Games

Southern Cal 70, LSU 68

St. John’s 70, No. 16 Arizona 67

No. 8 Oregon 84, Texas Southern 78

Saturday’s Late Summary

Oregon 84, Texas Southern 78

TEXAS SOUTHERN (3-8)

Armstrong 9-12 3-4 21, Jones 5-14 2-2 15, Baldwin 9-12 4-4 27, Andrews 2-8 0-0 6, Hopkins 1-3 1-1 3, Tshisumpa 2-3 0-0 4, Rasas 1-1 0-2 2, Etienne 0-6 0-0 0, Lumpkin 0-3 0-0 0, Ja’Ma.Redus 0-2 0-0 0, Granger 0-0 0-0 0. Totals 29-64 10-13 78.

OREGON (10-2)

Pritchard 6-8 15-17 29, Mathis 1-3 0-0 3, Richardson 6-11 2-2 18, Okoro 1-2 0-2 2, Duarte 4-10 2-2 13, C.Walker 4-9 1-1 9, Lawson 1-2 0-0 2, Dante 2-4 2-3 6, Patterson 1-1 0-0 2. Totals 26-50 22-27 84.

Halftime—Oregon 36-33. 3-Point Goals—Texas Southern 10-29 (Baldwin 5-6, Jones 3-8, Andrews 2-8, Armstrong 0-1, Lumpkin 0-2, Etienne 0-4), Oregon 10-25 (Richardson 4-7, Duarte 3-9, Pritchard 2-3, Mathis 1-3, C.Walker 0-3). Fouled Out—Andrews. Rebounds—Texas Southern 26 (Baldwin 5), Oregon 28 (Okoro 7). Assists—Texas Southern 13 (Armstrong 6), Oregon 12 (Pritchard 6). Total Fouls—Texas Southern 22, Oregon 16. A—6,764 (12,364).

Sunday’s Games

No. 22 Washington 85, Ball St. 64

SCORES

Sunday’s Games

———

TOP 25

South Carolina 70, No. 9 Virginia 59

EAST

Colgate 89, Columbia 71

Hartford 80, Cornell 76

Hofstra 63, Manhattan 51

NJIT 74, Kean 46

Rutgers 63, Lafayette 44

Sacred Heart 89, Holy Cross 68

Seton Hall 75, Prairie View 55

St. Francis (NY) 81, Delaware St. 62

St. Francis (Pa.) 78, William & Mary 72

St. Peter’s 69, LIU Brooklyn 58

UConn 88, New Hampshire 62

SOUTH

Austin Peay 80, Alabama St. 69

East Carolina 60, Charlotte 56

FAU 65, Mercer 50

FIU 83, Stetson 67

Harvard 60, Howard 55

NC State 83, The Citadel 63

New Mexico St. 58, Mississippi St. 52

Old Dominion 76, Md.-Eastern Shore 52

Radford 73, Richmond 58

South Carolina 70, Virginia 59

UAB 77, Duquesne 68

Wofford 83, Kennesaw St. 70

Yale 54, Clemson 45

MIDWEST

Davidson 59, Loyola of Chicago 56

Indiana St. 85, Chicago St. 64

Iowa St. 89, Fort Wayne 59

N. Iowa 88, Marshall 80

UMKC 78, South Dakota 75

SOUTHWEST

Xavier 67, TCU 59

FAR WEST

CS Northridge 85, San Francisco State 50

Georgia Tech 74, Boise St. 60

Houston 81, Portland 56

Loyola Marymount 53, Cal St.-Fullerton 46

New Mexico 107, Houston Baptist 88

Saint Mary’s (Cal) 68, Nevada 63

UC Riverside 80, San Jose St. 65

UC Santa Barbara 68, Merrimack 50

Women’s college

PAC-12

All Times PST

———

Conference Overall

W L PCT W L PCT

Oregon St. 0 0 .000 11 0 1.000

Arizona 0 0 .000 11 0 1.000

Colorado 0 0 .000 11 0 1.000

UCLA 0 0 .000 11 0 1.000

Stanford 0 0 .000 11 1 .917

Oregon 0 0 .000 10 1 .909

Arizona St. 0 0 .000 10 2 .833

Washington 0 0 .000 8 3 .727

Southern Cal 0 0 .000 8 3 .727

California 0 0 .000 7 3 .700

Utah 0 0 .000 7 4 .636

Washington St. 0 0 .000 7 5 .583

———

Sunday’s Games

No. 10 UCLA 68, No. 12 Indiana 58

Texas 69, No. 1 Stanford 64

Monday-Friday

No games scheduled

SCORES

Sunday’s Games

———

TOP 25

No. 2 UConn 97, Oklahoma 53

No. 5 South Carolina 73, No. 25 South Dakota 60

No. 8 Florida St. 79, No. 24 Michigan 69

No. 22 West Virginia 71, Syracuse 69

EAST

American U. 66, George Washington 53

Brown 58, Fairfield 44

Colgate 74, Wagner 58

Florida Gulf Coast 93, Temple 67

Holy Cross 82, New Hampshire 61

Penn St. 88, Sacred Heart 65

UConn 97, Oklahoma 53

West Virginia 71, Syracuse 69

SOUTH

Georgia 84, Gardner-Webb 56

Georgia St. 74, SIU-Edwardsville 73

North Alabama 99, SC State 46

South Carolina 73, South Dakota 60

VCU 67, UC Riverside 51

MIDWEST

Butler 85, Fort Wayne 58

Kansas 68, Saint Louis 60

Miami (Ohio) 72, Evansville 64

N. Dakota St. 92, Waldorf 26

N. Iowa 71, Iowa St. 63

Nebraska 71, Manhattan 51

SOUTHWEST

TCU 79, Texas State 52

Texas Tech 83, Louisiana-Monroe 38

Texas-Arlington 51, SMU 46

FAR WEST

Boise St. 76, Pepperdine 74

Grand Canyon 77, Whittier 41

OTHER

Stony Brook 50, W. Michigan 47

NBA

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

All Times PST

———

EASTERN CONFERENCE

W L Pct GB

Milwaukee 27 4 .871 —

Miami 21 8 .724 5

Toronto 21 8 .724 5

Boston 20 7 .741 5

Phila. 21 10 .677 6

Indiana 20 10 .667 6½

Brooklyn 16 13 .552 10

Orlando 12 17 .414 14

Charlotte 13 20 .394 15

Chicago 12 19 .387 15

Detroit 11 19 .367 15½

Washington 8 20 .286 17½

Cleveland 8 21 .276 18

New York 7 23 .233 19½

Atlanta 6 24 .200 20½

WESTERN CONFERENCE

W L Pct GB

L.A. Lakers 24 5 .828 —

L.A. Clippers 22 10 .688 3½

Denver 19 8 .704 4

Houston 20 9 .690 4

Dallas 19 10 .655 5

Utah 18 11 .621 6

Oklahoma City 15 14 .517 9

Portland 14 16 .467 10½

Sacramento 12 17 .414 12

San Antonio 11 17 .393 12½

Phoenix 11 18 .379 13

Memphis 11 19 .367 13½

Minnesota 10 18 .357 13½

New Orleans 7 23 .233 17½

Golden State 6 24 .200 18½

Saturday’s Late Games

Houston 139, Phoenix 125

Portland 113, Minnesota 106

Saturday’s Summary

Trail Blazers 113, Timberwolves 106

MINNESOTA (106)

Covington 1-6 0-0 3, Wiggins 13-24 3-4 33, Dieng 3-12 6-6 15, Napier 7-15 0-0 18, Okogie 2-5 0-0 4, Bates-Diop 1-4 2-2 5, Culver 1-3 0-0 2, Vonleh 2-4 0-0 4, Nowell 2-5 0-0 4, Teague 6-9 4-4 18. Totals 38-87 15-16 106.

PORTLAND (113)

Bazemore 7-12 3-3 19, Tolliver 0-3 0-0 0, Whiteside 6-9 4-4 16, Lillard 10-25 6-9 29, McCollum 8-23 5-7 26, Trent Jr. 1-3 2-2 5, Labissiere 5-9 0-0 11, Little 1-1 0-0 2, Simons 2-9 0-0 5. Totals 40-94 20-25 113.

Minnesota 23 29 28 26 — 106

Portland 27 34 22 30 — 113

3-Point Goals—Minnesota 15-37 (Wiggins 4-6, Napier 4-10, Dieng 3-7, Teague 2-2, Bates-Diop 1-2, Covington 1-5, Nowell 0-3), Portland 13-35 (McCollum 5-10, Lillard 3-12, Bazemore 2-4, Labissiere 1-2, Simons 1-2, Trent Jr. 1-3, Tolliver 0-2). Fouled Out—None. Rebounds—Minnesota 39 (Dieng 12), Portland 45 (Whiteside 22). Assists—Minnesota 16 (Teague 8), Portland 19 (Lillard 7). Total Fouls—Minnesota 18, Portland 21. A—19,393 (19,393)

Sunday’s Games

Toronto 110, Dallas 107

Boston 119, Charlotte 93

Milwaukee 117, Indiana 89

Oklahoma City 118, L.A. Clippers 112

Denver at L.A. Lakers, late.

Monday’s Games

Atlanta at Cleveland, 4 p.m.

Chicago at Orlando, 4 p.m.

Phila. at Detroit, 4 p.m.

Toronto at Indiana, 4 p.m.

Washington at New York, 4 p.m.

Utah at Miami, 4:30 p.m.

San Antonio at Memphis, 5 p.m.

Denver at Phoenix, 6 p.m.

Houston at Sacramento, 7 p.m.

New Orleans at Portland, 7 p.m.

Minnesota at Golden State, 7:30 p.m

Deals

Transactions

BASEBALL

American League

LOS ANGELES ANGELS — Signed RHP Julio Teheran to a one-year contract.

Frontier League

LAKE ERIE CRUSHERS — Signed UT Brody Wofford to a contract extension.

NEW YORK BOULDERS — Signed C Peter Pena.

BASKETBALL

NBA — Suspended Washington G Isaiah Thomas two games for entering spectator stands.

HOCKEY

National Hockey League

ANAHEIM DUCKS — Recalled RW Daniel Sprong from San Diego (AHL).

DETROIT RED WINGS — Placed RW Anthony Mantha on IR. Recalled G Jimmy Howard from long-term IR at Grand Rapids (IL).

NEW YORK RANGERS — Recalled F Phillip Di Giuseppe from Hartford (AHL).

American Hockey League

SAN DIEGO GULLS — Released LW Brett Pollock from a professional tryout.