On Deck

Monday

Boys basketball: Central Christian at Mohawk, 4:30 p.m.

Girls basketball: Central Christian at Mohawk, 3 p.m.

Thursday

Boys basketball: Ridgeview vs. Valley Catholic at Stayton Tournament, 1:30 p.m.; Gilchrist at Rogue Valley Adventist, 7:30 p.m.

Girls basketball: Mountain View at Redmond, 6:30 p.m.; Ridgeview vs. Warrenton at Stayton Tournament, 3 p.m.; Madras vs. Cascade at Banks Tournament, 5 p.m.; Gilchrist at Rogue Valley Adventist, 6 p.m.

Wrestling: Crook County at Pendleton, noon.

Community sports

Basketball

Adult League

Bend Park & Recreation District

Week 7 Standings

Men’s League A Division

W L

Hoyt’s Hardware 5 1

Rock Supremacy 5 1

Goodyear Auto Care 3 3

Team Wet Burritos 3 3

Bladt’s Woodworking 2 4

The Homies 2 4

Pygmy Goats 1 5

Men’s B Division

W L

Ninja Turtles 4 2

Kustom Kraft Sheet Metal 3 3

Riff Raff 3 3

Widgi Creek 2 4

Week 7 Scores

Pygmy Goats 96, Bladt’s Woodworking 92

Goodyear Auto Care 2, The Homies 0

Rock Supremacy 115, Team Wet Burritos 105

Hockey

NHL

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

All Times PST

———

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Boston 40 24 7 9 57 136 102

Toronto 40 21 14 5 47 142 131

Florida 38 20 13 5 45 138 130

Tampa Bay 37 20 13 4 44 131 116

Montreal 39 18 15 6 42 130 128

Buffalo 40 17 16 7 41 117 125

Ottawa 39 16 18 5 37 109 127

Detroit 40 9 28 3 21 87 157

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Washington 40 27 8 5 59 143 118

N.Y. Islanders 37 24 10 3 51 110 97

Pittsburgh 38 23 11 4 50 131 102

Philadelphia 39 22 12 5 49 124 113

Carolina 39 23 14 2 48 133 111

N.Y. Rangers 38 19 15 4 42 124 125

Columbus 39 17 14 8 42 101 111

New Jersey 38 13 19 6 32 99 136

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

St. Louis 40 26 8 6 58 127 104

Colorado 39 23 12 4 50 140 112

Dallas 40 22 14 4 48 107 101

Winnipeg 39 21 15 3 45 118 116

Minnesota 40 19 16 5 43 125 133

Nashville 38 18 14 6 42 132 127

Chicago 40 17 17 6 40 113 129

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Vegas 42 21 15 6 48 129 123

Vancouver 40 21 15 4 46 132 119

Arizona 41 21 16 4 46 115 107

Calgary 41 20 16 5 45 111 122

Edmonton 41 20 17 4 44 118 129

Anaheim 39 16 18 5 37 101 119

San Jose 40 17 20 3 37 109 137

Los Angeles 41 16 21 4 36 104 129

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Saturday’s Late Games

Vancouver 3, Los Angeles 2

Vegas 4, Arizona 1

San Jose 6, Philadelphia 1

Sunday’s Games

St. Louis 4, Winnipeg 1

Chicago 3, Columbus 2, SO

New Jersey 4, Ottawa 3, OT

N.Y. Islanders 3, Minnesota 1

Boston 3, Buffalo 2

Florida 6, Montreal 5

Tampa Bay 2, Detroit 1

Dallas 4, Arizona 2

Philadelphia 2, Anaheim 1, OT

Vancouver 5, Calgary 2

Monday’s Games

Ottawa at Pittsburgh, 4 p.m.

Football

College

2019-20 NCAA Bowl Schedule

All Times PST

———

Monday’s Games

SERVPRO First Responder Bowl, in Dallas

W. Kentucky (8-4) vs. W. Michigan (7-5), 9:30 a.m. (ESPN)

Music City Bowl, in Nashville, Tenn.

Mississippi St. (6-6) vs. Louisville (7-5), 1 p.m. (ESPN)

Redbox Bowl, in Santa Clara, Calif.

Illinois (6-6) vs. California (7-5), 1 p.m. (FOX)

Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.

Florida (10-2) vs. Virginia (9-4), 5 p.m. (ESPN)

Tuesday’s Games

Belk Bowl, in Charlotte, N.C.

Kentucky (7-5) vs. Finia Tech (8-4), 9 a.m. (ESPN)

Sun Bowl, in El Paso, Texas

Florida St. (6-6) vs. Arizona St. (7-5), 11 a.m. (CBS)

Liberty Bowl, in Memphis, Tenn.

Kansas St. (8-4) vs. Navy (9-2), 12:45 p.m. (ESPN)

Arizona Bowl, Tucson, Ariz.

Wyoming (7-5) vs. Georgia St. (7-5), 1:30 p.m. (CBSSN)

Alamo Bowl, in San Antonio

Texas (7-5) vs. Utah (11-2), 4:30 p.m. (ESPN)

Wednesday’s Games

Citrus Bowl, in Orlando, Fla.

Michigan (9-3) vs. Alabama (10-2), 10 a.m. (ABC)

Outback Bowl, in Tampa, Fla.

Minnesota (10-2) vs. Auburn (9-3), 10 a.m. (ESPN)

Rose Bowl, in Pasadena, Calif.

Oregon (11-2) vs. Wisconsin (10-3), 2 p.m. (ESPN)

Sugar Bowl, in New Orleans

Georgia (11-2) vs. Baylor (11-2), 5:45 p.m. (ESPN)

Thursday’s Games

Birmingham (Ala.) Bowl

Cincinnati (10-3) vs. Boston College (6-6), noon (ESPN)

Gator Bowl, in Jacksonville, Fla.

Indiana (8-4) vs. Tennessee (7-5), 4 p.m. (ESPN)

Friday’s Games

Famous Idaho Potato Bowl, in Boise

Ohio (6-6) vs. Nevada (7-5), 12:30 p.m. (ESPN)

Saturday’s Game

Armed Forces Bowl, in Fort Worth, Texas

Southern Miss (7-5) vs. Tulane (6-6), 8:30 a.m. (ESPN)

Monday, Jan. 6

Lendingtree Bowl, in Mobile, Ala.

Miami (Ohio) (8-5) vs. Louisiana-Lafayette (10-3), 4:30 p.m. (ESPN)

Monday, Jan. 13

College Football Championship

New Orleans

No. 1 LSU (14-0) vs. No. 3 Clemson (14-0), 5 p.m. (ESPN)

Saturday’s Fiesta Bowl Summary

No. 3 Clemson 29, No. 2 Ohio St. 23

Clemson 0 14 7 8 — 29

Ohio St. 10 6 0 7 — 23

First Quarter

OSU—FG Haubeil 21, 12:03.

OSU—Dobbins 68 run (Haubeil kick), 8:35.

Second Quarter

OSU—FG Haubeil 22, 14:11.

OSU—FG Haubeil 33, 7:20.

CLE—Etienne 8 run (B.Potter kick), 2:45.

CLE—Lawrence 67 run (B.Potter kick), 1:10.

Third Quarter

CLE—Etienne 53 pass from Lawrence (B.Potter kick), 7:54.

Fourth Quarter

OSU—Olave 23 pass from Fields (Haubeil kick), 11:46.

CLE—Etienne 34 pass from Lawrence (Higgins pass from Lawrence), 1:49.

A—71,330.

America’s Line

NFL

Favorite Open Current O/U Underdog

SATURDAY’S GAMES

TEXANS 3 3 39 Bills

PATRIOTS 51/2 51/2 411/2 Titans

SUNDAY’S GAMES

SAINTS 71/2 71/2 46 Vikings

EAGLES 1 1 451/2 Seahawks

COLLEGE FOOTBALL

Favorite Open Current O/U Underdog

MONDAY’S GAMES

First Responder Bowl

Dallas, TX

W Kentucky 21/2 31/2 521/2 W Michigan

Music City Bowl

Nashville, TN

Miss St 3 4 631/2 Louisville

Redbox Bowl

Santa Clara, CA

California 61/2 61/2 431/2 Illinois

Orange Bowl

Miami Gardens, FL

Florida 14 141/2 541/2 Virginia

TUESDAY’S GAMES

Belk Bowl

Charlotte, NC

Va Tech 3 21/2 47 Kentucky

Sun Bowl

El Paso, TX

Arizona St 51/2 41/2 541/2 Florida St

Liberty Bowl

Memphis, TN

Navy -1 21/2 521/2 Kansas St

Arizona Bowl

Wyoming 7 7 481/2 Georgia St

Alamo Bowl

San Antonio, TX

Utah 61/2 7 541/2 Texas

WEDNESDAY’S GAMES

Citrus Bowl

Orlando, FL

Alabama 7 7 581/2 Michigan

Outback Bowl

Tampa, FL

Auburn 71/2 71/2 521/2 Minnesota

Rose Bowl

Pasadena, CA

Wisconsin 3 21/2 511/2 Oregon

Sugar Bowl

New Orleans, LA

Georgia 7 6 411/2 Baylor

THURSDAY’S GAMES

Birmingham Bowl

Cincinnati 61/2 7 551/2 Boston Coll

Gator Bowl

Jacksonville, FL

Tennessee PK 11/2 511/2 Indiana

FRIDAY’S GAMES

Potato Bowl

Boise, ID

Ohio U 61/2 71/2 581/2 Nevada

SATURDAY, JAN. 4

Armed Forces Bowl

Fort Worth, TX

Tulane 7 7 561/2 So Miss

MONDAY, JAN. 6

Alabama Bowl

Ul-Lafayette 14 14 561/2 Miami-Ohio

MONDAY, JAN. 13

National Championship Game, New Orleans, LA

Lsu 51/2 51/2 70 Clemson

BASKETBALL

Men’s college

PAC-12

All Times PST

———

Conference Overall

W L PCT W L PCT

Stanford 0 0 .000 11 2 .846

Colorado 0 0 .000 11 2 .846

Oregon 0 0 .000 11 2 .846

Southern Cal 0 0 .000 10 2 .833

Oregon St. 0 0 .000 10 2 .833

Arizona 0 0 .000 10 3 .769

Washington 0 0 .000 10 3 .769

Utah 0 0 .000 9 3 .750

Arizona St. 0 0 .000 9 4 .692

Washington St. 0 0 .000 8 4 .667

UCLA 0 0 .000 7 6 .538

California 0 0 .000 6 7 .462

———

Sunday’s Games

Colorado 99, Iona 54

No. 5 Kansas 72, Stanford 56

No. 6 Oregon 98, Alabama St. 59

Harvard 71, California 63

Oregon St. 83, North Dakota 66

Arkansas-Pine Bluff at Washington St., 5 p.m.

Florida Gulf Coast at Southern Cal, late

Sunday’s Summaries

No. 6 Oregon 98, Alabama St. 59

ALABAMA ST. (1-12)

Battle 4-11 6-10 14, Ewuosho 5-11 2-2 13, Heath 0-3 1-2 1, Ross 5-8 0-0 13, Daniels 3-10 2-2 9, Day 1-2 0-0 2, Rogers 2-4 0-0 4, Holston 1-2 0-0 3, Stone 0-2 0-0 0, Farrar 0-2 0-0 0, Stewart 0-0 0-0 0. Totals 21-55 11-16 59.

OREGON (11-2)

Duarte 12-15 1-1 31, Lawson 4-5 0-1 8, Richardson 3-11 3-3 10, Pritchard 2-7 0-0 5, Dante 3-5 1-2 7, Mathis 6-10 0-1 15, Okoro 2-2 2-5 6, Patterson 5-7 0-0 12, Walker 2-4 0-0 4. Totals 39-66 7-13 98.

Halftime—Oregon 48-24. 3-Point Goals—Alabama St. 6-17 (Ross 3-5, Ewuosho 1-1, Holston 1-2, Daniels 1-6, Farrar 0-1, Heath 0-1, Rogers 0-1), Oregon 13-26 (Duarte 6-9, Mathis 3-7, Patterson 2-3, Richardson 1-3, Pritchard 1-4). Rebounds—Alabama St. 27 (Battle 9), Oregon 33 (Lawson 8). Assists—Alabama St. 7 (Daniels 3), Oregon 28 (Pritchard 9). Total Fouls—Alabama St. 16, Oregon 15. A—6,771 (12,364).

Oregon St. 83, North Dakota 66

NORTH DAKOTA (6-8)

Allen-Eikens 5-17 3-5 15, Rebraca 6-12 1-3 13, Stewart 6-15 6-7 19, Danielson 6-6 2-3 18, Brown 0-0 0-0 0, Atelbauers 0-0 0-0 0, Urbonavicius 0-0 0-0 0, Walter 0-1 0-0 0, Panoam 0-0 1-4 1. Totals 23-51 13-22 66.

OREGON ST. (10-2)

Thompson 7-13 8-8 25, Tinkle 6-12 3-4 16, Reichle 2-4 2-3 6, Lucas 2-3 4-6 9, Kelley 5-11 4-5 14, Hollins 0-6 0-0 0, Silva 3-6 0-0 6, Miller-Moore 1-4 0-0 2, Dastrup 2-3 1-1 5, Hunt 0-0 0-0 0. Totals 28-62 22-27 83.

Halftime—Oregon St. 36-28. 3-Point Goals—North Dakota 7-16 (Danielson 4-4, Allen-Eikens 2-5, Stewart 1-5, Rebraca 0-1, Walter 0-1), Oregon St. 5-13 (Thompson 3-5, Lucas 1-2, Tinkle 1-3, Dastrup 0-1, Hollins 0-1, Reichle 0-1). Fouled Out—Stewart, Walter. Rebounds—North Dakota 30 (Rebraca 10), Oregon St. 35 (Tinkle 7). Assists—North Dakota 13 (Stewart 6), Oregon St. 20 (Thompson 8). Total Fouls—North Dakota 23, Oregon St. 20. A—4,364 (9,604).

Monday-Wednesday

No games scheduled

SCORES

Sunday’s Games

———

TOP 25

No. 22 West Virginia 67, No. 2 Ohio St. 59

No. 8 Auburn 86, Lipscomb 59

No. 11 Michigan 86, UMass Lowell 60

No. 13 Maryland 84, Bryant 70

No. 14 Michigan St. 95, Western Michigan 62

No. 16 Virginia 65, Navy 56

No. 20 Penn St. 90, Cornell 59

No. 23 Texas Tech 73, Cal State Bakersfield 58

No. 25 Iowa 93, Kennesaw St. 51

EAST

Binghamton 98, Hartwick 45

Boston U. 69, Merrimack 67

CCSU 89, Connecticut College 55

Lafayette 67, Sacred Heart 66

Marshall 83, Duquesne 61

Maryland 84, Bryant 70

Penn St. 90, Cornell 59

Princeton 71, Lehigh 62

Siena 74, Holy Cross 62

Stony Brook 81, Norfolk St. 65

UConn 69, NJIT 47

SOUTH

Alabama 90, Richmond 78

Auburn 86, Lipscomb 59

Chattanooga 72, Cumberland 42

ETSU 117, Mars Hill 48

LSU 74, Liberty 57

Mississippi 80, Tennessee Tech 63

NC State 72, Appalachian St. 60

Northwestern St. 101, Champion Christian College 61

Presbyterian 81, Kentucky Christian 56

Radford 90, Central Penn College 45

Rhode Island 89, Middle Tennessee 62

SC-Upstate 91, VMI 82

South Florida 60, FAU 58

UC Santa Barbara 85, Louisiana-Lafayette 77

UT Martin 92, Mount St. Joseph 72

VCU 85, Loyola (Md.) 51

Virginia 65, Navy 56

Virginia Tech 92, Md.-Eastern Shore 37

MIDWEST

Arkansas 71, Indiana 64

Campbell 63, Ohio 55

Hartford 67, Northwestern 66

Illinois 95, NC A&T 64

Iowa 93, Kennesaw St. 51

Kansas St. 69, Tulsa 67

Michigan 86, Mass.-Lowell 60

Michigan St. 95, W. Michigan 62

Nebraska 73, Texas A&M-CC 52

Nebraska-Omaha 81, S. Dakota St. 78

Notre Dame 82, Alabama A&M 56

SE Missouri 74, Missouri Baptist 59

SIU-Edwardsville 96, Lindenwood University 48

Saint Louis 77, Bethune-Cookman 67

W. Illinois 82, South Dakota 75

West Virginia 67, Ohio St. 59

Wichita St. 84, Abilene Christian 66

SOUTHWEST

Oklahoma St. 82, SE Louisiana 31

Sam Houston St. 75, Rice 61

Texas Tech 73, CS Bakersfield 58

FAR WEST

Hawaii 91, Maine 51

N. Dakota St. 66, Denver 55

New Mexico 74, UC Davis 69

New Mexico St. 104, Northern New Mexico 30

San Diego 93, Whittier 67

Santa Clara 92, Alcorn St. 57

Women’s college

PAC-12

All Times PST

———

Conference Overall

W L PCT W L PCT

Arizona 1 0 1.000 12 0 1.000

Colorado 1 0 .000 12 0 1.000

UCLA 1 0 .000 12 0 1.000

Washington 1 0 .000 9 3 .750

Oregon St. 0 0 .000 12 0 1.000

Stanford 0 0 .000 11 1 .917

Oregon 0 0 .000 10 1 .909

California 0 0 .000 8 3 .727

Arizona St. 0 1 .000 10 3 .769

Southern Cal 0 1 .000 8 4 .667

Utah 0 1 .000 7 5 .583

Washington St. 0 1 .000 7 6 .538

———

Sunday’s Games

No. 18 Arizona 58, Arizona St. 53

No. 3 Oregon St. 69, Cal State Bakersfield 50

Colorado 80, Utah 70

No. 10 UCLA 83, Southern Cal 59

Washington 65, Washington St. 56

California 72, Grand Canyon 53

Monday-Thursday

No games scheduled

SCORES

Sunday’s Games

———

TOP 25

No. 7 Louisville 62, Syracuse 58

No. 8 Florida St. 86, Virginia Tech 62

No. 9 N.C. State 72, Boston College 54

No. 11 Texas A&M 85, Texas A&M-Corpus Christi 48

No. 15 Mississippi St. 89, Little Rock 50

No. 16 DePaul 89, Marquette 71

No. 17 Gonzaga 62, Portland 57

No. 20 Arkansas 96, UT Martin 46

No. 22 Tennessee 88, Howard 38

No. 24 Miami 59, Wake Forest 56

No. 25 Texas 91, Northwestern St. 49

EAST

Army 81, Bryant 75

Boston U. 72, Northeastern 56

Buffalo 73, Dartmouth 49

Cornell 70, St. Bonaventure 42

Creighton 65, Georgetown 56

Delaware 63, George Mason 44

Fordham 68, Samford 37

Houston 54, Hofstra 44

Lehigh 80, St. Peter’s 71

Mass.-Lowell 61, Fairleigh Dickinson 56

Merrimack 78, Vermont 53

Monmouth (NJ) 53, Albany (NY) 41

NC State 72, Boston College 54

Princeton 77, New Hampshire 37

Quinnipiac 87, Hartford 50

Stony Brook 78, Bucknell 73

UMBC 65, Lafayette 58

Villanova 51, Providence 49

William & Mary 63, George Washington 51

SOUTH

Alabama 87, SE Louisiana 50

Austin Peay 77, Illinois St. 72

Brown 72, FIU 57

Coastal Carolina 85, SC State 44

Florida 55, Davidson 50

Florida Gulf Coast 78, Duke 56

Florida St. 86, Virginia Tech 62

Georgia 67, East Carolina 50

Georgia Tech 61, Virginia 51

Jackson St. 65, Louisiana-Lafayette 54

Jacksonville 87, Mercer 83

James Madison 59, Robert Morris 32

Louisiana Tech 67, Arkansas St. 54

Louisiana-Monroe 74, MVSU 66

Louisville 62, Syracuse 58

Miami 59, Wake Forest 56

Middle Tennessee 82, TCU 70

Mississippi St. 89, UALR 50

Ohio 70, Chattanooga 58

Tennessee 88, Howard 38

Tennessee Tech 94, Tennessee Wesleyan 45

UNC-Greensboro 54, Appalachian St. 47

Vanderbilt 72, Columbia 51

MIDWEST

Clemson 71, Notre Dame 55

DePaul 89, Marquette 71

Drake 73, N. Illinois 49

S. Dakota St. 68, Nebraska-Omaha 51

SE Missouri 106, Harris-Stowe State 64

Seton Hall 67, Butler 62

South Dakota 96, W. Illinois 65

St. John’s 75, Xavier 67

Toledo 83, Canisius 65

SOUTHWEST

Ark.-Pine Bluff 66, Philander Smith 56

Arkansas 96, UT Martin 46

North Texas 114, Texas A&M-Texarkana 54

SMU 59, UC Irvine 56

Stephen F. Austin 87, Our Lady of the Lake 75

Texas 91, Northwestern St. 49

Texas A&M 85, Texas A&M-CC 48

Texas Tech 115, UTSA 58

Tulsa 58, UTEP 51

FAR WEST

Cal St.-Fullerton 81, Seattle 63

Denver 91, N. Dakota St. 82

Gonzaga 62, Portland 57

NBA

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

All Times PST

———

EASTERN CONFERENCE

W L Pct GB

Milwaukee 29 5 .853 —

Miami 24 8 .750 4

Boston 22 8 .733 5

Toronto 22 11 .667 6½

Phila. 23 12 .657 6½

Indiana 21 12 .636 7½

Brooklyn 16 15 .516 11½

Orlando 14 18 .438 14

Chicago 13 20 .394 15½

Charlotte 13 22 .371 16½

Detroit 12 21 .364 16½

Cleveland 10 22 .313 18

Washington 9 22 .290 18½

New York 9 24 .273 19½

Atlanta 6 27 .182 22½

WESTERN CONFERENCE

W L Pct GB

L.A. Lakers 26 7 .788 —

Denver 23 9 .719 2½

L.A. Clippers 23 11 .676 3½

Houston 22 11 .667 4

Dallas 21 11 .656 4½

Utah 20 12 .625 5½

Oklahoma City 17 15 .531 8½

San Antonio 13 18 .419 12

Portland 14 19 .424 12

Memphis 13 21 .382 13½

Phoenix 12 20 .375 13½

Sacramento 12 21 .364 14

Minnesota 11 20 .355 14

New Orleans 11 23 .324 15½

Golden State 9 25 .265 17½

———

Saturday’s Late Games

L.A. Lakers 128, Portland 120

Utah 120, L.A. Clippers 107

Saturday’s Late Summary

Lakers 128, Trail Blazers 120

L.A. LAKERS (128)

Davis 7-16 5-6 20, James 7-15 6-8 21, McGee 2-2 0-0 4, Bradley 4-9 0-0 8, Green 1-6 0-0 3, Dudley 0-0 0-0 0, Kuzma 9-17 3-3 24, Howard 4-5 3-4 11, Caldwell-Pope 4-7 2-2 13, Caruso 3-6 2-3 9, Rondo 6-8 2-2 15. Totals 47-91 23-28 128.

PORTLAND (120)

Anthony 5-14 2-2 13, Labissiere 0-1 0-0 0, Whiteside 7-11 5-7 19, Lillard 7-17 13-14 31, McCollum 8-16 0-0 18, Bazemore 3-8 1-1 9, Tolliver 4-5 0-0 12, Trent Jr. 1-1 0-0 3, Little 0-0 1-2 1, Simons 6-13 1-1 14. Totals 41-86 23-27 120.

L.A. Lakers 34 37 32 25 — 128

Portland 32 32 31 25 — 120

3-Point Goals—L.A. Lakers 11-32 (Caldwell-Pope 3-4, Kuzma 3-9, Rondo 1-2, Davis 1-4, James 1-4, Green 1-5, Bradley 0-3), Portland 15-35 (Tolliver 4-5, Lillard 4-13, Bazemore 2-4, McCollum 2-8, Anthony 1-2). Fouled Out—None. Rebounds—L.A. Lakers 44 (Davis 9), Portland 39 (Whiteside 16). Assists—L.A. Lakers 32 (James 16), Portland 18 (Lillard 9). Total Fouls—L.A. Lakers 25, Portland 22. A—19,960 (19,393)

Sunday’s Games

Oklahoma City 98, Toronto 97

Memphis 117, Charlotte 104

New Orleans 127, Houston 112

Denver 120, Sacramento 115

L.A. Lakers 108, Dallas 95

Monday’s Games

Atlanta at Orlando, 4 p.m.

Miami at Washington, 4 p.m.

Brooklyn at Minnesota, 5 p.m.

Milwaukee at Chicago, 5 p.m.

Detroit at Utah, 6 p.m.

Phoenix at Portland, 7 p.m.

Deals

Transactions

BASEBALL

American League

BALTIMORE ORIOLES — Designated RHP Marcos Diplan for assignment. Agreed to terms with RHP Kohl Stewart on a one-year contract.

CLEVELAND INDIANS — Designated C Eric Haase for assignment. Signed 2B Cesar Hernandez to a one-year contract.

BASKETBALL

National Basketball Association

NBA — Fined Charlotte G Terry Rozier $25,000 for throwing the game ball into the spectator stands.

SOCCER

Major League Soccer

INTER MIAMI — Signed D Roman Torres.