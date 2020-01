On Deck

Monday

Girls basketball: Mountain View at North Medford, 6:45 p.m.; Culver at Crook County JV, 7 p.m.

Tuesday

Boys basketball: Bend at Redmond, 6:30 p.m.; Crook County at Cottage Grove, 7:15 p.m.; Madras at Sisters, 7 p.m.; Creswell at La Pine, 6 p.m.; Culver at Delphian, 6 p.m.; Central Christian at Trinity Lutheran, 7 p.m.; Gilchrist at Chiloquin, 6:30 p.m.

Girls basketball: Redmond at Bend, 7 p.m.; Crook County at Cottage Grove, 5:45 p.m.; Putnam at Ridgeview, 6:30 p.m.; Madras at Sisters, 5:30 p.m.; Creswell at La Pine, 7:30 p.m.; Central Christian at Trinity Lutheran, 5:30 p.m.; Gilchrist at Chiloquin, 5 p.m.

Wrestling: Hood River Valley at Madras, 7 p.m.

Football

NFL

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

All Times PST

PLAYOFFS

WILD-CARD ROUND

Saturday’s Games

Houston 22, Buffalo 19, OT

Tennessee 20, New England 13

Saturday’s Summaries

Texans 22, Bills 19 (OT)

Buffalo 7 6 3 3 0 — 19

Houston 0 0 8 11 3 — 22

First Quarter

Buf—Allen 16 pass from Brown (Hauschka kick), 11:41.

Second Quarter

Buf—FG Hauschka 40, 10:47.

Buf—FG Hauschka 40, :04.

Third Quarter

Buf—FG Hauschka 38, 6:02.

Hou—Watson 20 run (Watson run), 1:33.

Fourth Quarter

Hou—FG Fairbairn 41, 10:55.

Hou—C.Hyde 5 pass from Watson (Hopkins pass from Watson), 4:37.

Buf—FG Hauschka 47, :05.

First Overtime

Hou—FG Fairbairn 28, 3:20.

A—71,699.

Titans 20, Patriots 13

Tennessee 7 7 0 6 — 20

New England 3 10 0 0 — 13

First Quarter

NE—FG Folk 36, 12:37.

Ten—Firkser 12 pass from Tannehill (Joseph kick), 5:39.

Second Quarter

NE—Edelman 5 run (Folk kick), 14:57.

NE—FG Folk 21, 2:16.

Ten—Henry 1 run (Joseph kick), :35.

Fourth Quarter

Ten—Ryan 9 interception return (run failed), :09.

A—65,878.

Sunday’s Games

Minnesota at New Orleans, 10:05 a.m. (Fox)

Seattle at Philadelphia, 1:40 p.m. (NBC)

DIVISIONAL ROUND

Saturday, Jan. 11

Phila., Seattle or Minn. at San Francisco, 1:35 p.m. (NBC)

Tennessee at Baltimore, 5:15 p.m (CBS)

Sunday, Jan. 12

Houston at Kansas City, 12:05 p.m. (CBS)

New Orleans, Phila. or Seattle at Green Bay, 3:40 p.m. (Fox)

College

2019-20 NCAA Bowl Schedule

All Times PST

Saturday’s Games

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

Tulane 30, Southrn Miss 13

Monday’s Games

Lendingtree Bowl

Mobile, Ala.

Miami (Ohio) (8-5) vs. Louisiana-Lafayette (10-3), 4:30 p.m. (ESPN)

Monday, Jan. 13

College Football Championship

New Orleans

No. 3 Clemson (14-0) vs. No. 1 LSU (14-0), 5 p.m. (ESPN)

America’s Line

NFL

Favorite Open Current O/U Underdog

SUNDAY’S GAMES

SAINTS 71/2 71/2 491/2 Vikings

Seahawks -1 2 45 EAGLES

COLLEGE FOOTBALL

Favorite Open Current O/U Underdog

MONDAY’S GAME

Alabama Bowl

Ul-Lafayette 14 14 551/2 Miami-Ohio

MONDAY, JAN. 13

National Championship Game, New Orleans, LA

Lsu 51/2 51/2 70 Clemson

BASKETBALL

NBA

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

All Times PST

EASTERN CONFERENCE

W L Pct GB

Milwaukee 32 5 .865 —

Boston 25 8 .758 5

Miami 25 10 .714 6

Toronto 24 12 .667 7½

Phila. 23 14 .622 9

Indiana 22 14 .611 9½

Brooklyn 16 18 .471 14½

Orlando 16 20 .444 15½

Charlotte 15 23 .395 17½

Chicago 13 23 .361 18½

Detroit 13 23 .361 18½

Washington 11 24 .314 20

Cleveland 10 25 .286 21

New York 10 25 .286 21

Atlanta 8 28 .222 23½

WESTERN CONFERENCE

W L Pct GB

L.A. Lakers 28 7 .800 —

Denver 24 11 .686 4

Houston 24 11 .686 4

L.A. Clippers 25 12 .676 4

Utah 23 12 .657 5

Dallas 22 13 .629 6

Oklahoma City 20 15 .571 8

Portland 15 21 .417 13½

San Antonio 14 20 .412 13½

Phoenix 14 21 .400 14

Memphis 14 22 .389 14½

Minnesota 13 21 .382 14½

Sacramento 13 22 .371 15

New Orleans 11 24 .314 17

Golden State 9 28 .243 20

Friday’s Late Games

Phoenix 120, New York 112

L.A. Lakers 123, New Orleans 113

Saturday’s Games

Memphis 140, L.A. Clippers 114

Toronto 121, Brooklyn 102

Utah 109, Orlando 96

Atlanta 116, Indiana 111

Oklahoma City 121, Cleveland 106

Boston 111, Chicago 104

Washington 128, Denver 114

Charlotte 123, Dallas 120, OT

Detroit 111, Golden State 104

Milwaukee 127, San Antonio 118

New Orleans at Sacramento, late

Sunday’s Games

New York at L.A. Clippers, 12:30 p.m.

Portland at Miami, 3 p.m.

Minnesota at Cleveland, 4:30 p.m.

Memphis at Phoenix, 5 p.m.

Detroit at L.A. Lakers, 7 p.m.

Men’s college

PAC-12

All Times PST

Conference Overall

W L PCT W L PCT

Colorado 1 0 1.000 12 2 .857

Stanford 1 0 1.000 12 2 .857

Southern Cal 1 0 1.000 12 2 .857

Arizona 1 0 1.000 11 3 .786

Oregon 1 1 .500 12 3 .800

Utah 1 1 .500 10 4 .714

Washington St. 1 1 .500 10 5 .667

UCLA 1 1 .500 8 7 .533

Oregon St. 0 1 .000 10 3 .769

Washington 0 1 .000 10 4 .714

Arizona St. 0 1 .000 9 5 .643

California 0 1 .000 6 8 .429

Saturday’s Games

No. 4 Oregon 69, Utah 64

Washington St. 79, UCLA 71

No. 25 Arizona 75, Arizona St. 47

Saturday’s Summary

No. 4 Oregon 69, Utah 64

OREGON (12-3)

Pritchard 8-17 0-0 19, Duarte 6-12 1-1 14, Richardson 6-11 1-1 14, Juiston 3-10 0-0 7, Mathis 0-2 0-0 0, Lawson 4-8 0-0 8, Okoro 0-0 1-2 1, Dante 3-6 0-0 6. Totals 30-66 3-4 69.

UTAH (10-4)

Allen 6-18 7-12 19, Gach 9-20 2-2 24, Battin 0-5 2-4 2, Jones 2-8 0-0 6, Jantunen 3-3 2-2 10, Carlson 0-1 0-0 0, Brenchley 1-3 0-0 3, Thioune 0-1 0-0 0. Totals 21-59 13-20 64.

Halftime—Oregon 36-31. 3-Point Goals—Oregon 6-17 (Pritchard 3-6, Richardson 1-2, Duarte 1-4, Juiston 1-4, Mathis 0-1), Utah 9-30 (Gach 4-12, Jantunen 2-2, Jones 2-7, Brenchley 1-3, Allen 0-3, Battin 0-3). Rebounds—Oregon 39 (Lawson 8), Utah 32 (Allen 11). Assists—Oregon 19 (Pritchard, Richardson 5), Utah 9 (Jones 4). Total Fouls—Oregon 19, Utah 9. A—13,104 (15,000).

Sunday’s Games

Oregon St. at Colorado, 3 p.m.

Southern Cal at Washington, 7 p.m.

SCORES

Saturday’s Games

TOP 25

No. 1 Gonzaga 75, Pepperdine 70

No. 2 Duke 95, Miami 62

No. 3 Kansas 60, No. 16 West Virginia 53

No. 6 Baylor 59, Texas 44

No. 18 Florida St. 78, No. 7 Louisville 65

No. 8 Auburn 80, Mississippi St. 68

Georgia 65, No. 9 Memphis 62

Marquette 71, No. 10 Villanova 60

No. 11 Butler 71, Creighton 57

No. 13 San Diego St. 77, Utah St. 68

No. 15 Maryland 75, Indiana 59

No. 17 Kentucky 71, Missouri 59

No. 19 Virginia 65, Virginia Tech 39

No. 21 Penn St. 89, No. 23 Iowa 86

No. 22 Texas Tech 85, Oklahoma St. 50

No. 24 Wichita St. 74, Mississippi 54

EAST

Albany (NY) 74, Binghamton 62

Fairleigh Dickinson 77, Bryant 73

Hartford 61, New Hampshire 52

Harvard 77, UC Irvine 73

Hofstra 102, Elon 75

Liberty 65, NJIT 38

Maryland 75, Indiana 59

Mass.-Lowell 86, UMBC 73

Md.-Eastern Shore 78, Howard 66

Morgan St. 81, Delaware St. 68

Mount St. Mary’s 82, LIU 73

N. Illinois 73, Buffalo 72

North Texas 67, Marshall 64

Notre Dame 88, Syracuse 87

Penn St. 89, Iowa 86

Princeton 78, Penn 64

Robert Morris 69, Merrimack 58

Sacred Heart 81, Wagner 74

St. Francis (Pa.) 93, CCSU 69

Wake Forest 69, Pittsburgh 65

William & Mary 66, Northeastern 64

SOUTH

Appalachian St. 74, Georgia Southern 72

Ark.-Pine Bluff 80, MVSU 76

Auburn 80, Mississippi St. 68

Austin Peay 82, UT Martin 63

Belmont 87, E. Illinois 55

Charlotte 68, Middle Tennessee 62

Chattanooga 70, Mercer 61

Clemson 81, NC State 70

Coastal Carolina 74, Georgia St. 72

Coll. of Charleston 85, James Madison 69

Duke 95, Miami 62

FAU 59, UTEP 56

FIU 90, UTSA 83

Florida 104, Alabama 98

Florida Gulf Coast 68, Lipscomb 61

Florida St. 78, Louisville 65

Furman 65, ETSU 56

Georgia 65, Memphis 62

Georgia Tech 96, North Carolina 83

Grambling St. 70, Alabama A&M 60

Hampton 92, Charleston Southern 85

Jackson St. 70, Alabama St. 67

Jacksonville St. 80, E. Kentucky 71

Kentucky 71, Missouri 59

LSU 78, Tennessee 64

Louisiana Tech 78, Southern Miss. 50

Louisiana-Lafayette 79, Troy 62

Louisiana-Monroe 69, South Alabama 49

Morehead St. 83, Tennessee Tech 72

Murray St. 81, SE Missouri 59

NC Central 61, Florida A&M 45

Norfolk St. 85, Bethune-Cookman 72

North Florida 81, North Alabama 65

Old Dominion 58, UAB 52

Presbyterian 68, Gardner-Webb 62

Radford 73, High Point 62

SC State 79, Coppin St. 75

SC-Upstate 73, Longwood 56

Samford 78, VMI 75

South Florida 75, UConn 60

Stephen F. Austin 87, New Orleans 68

Stetson 57, Kennesaw St. 54

Tennessee St. 79, SIU-Edwardsville 74

Towson 67, UNC-Wilmington 60

Tulane 76, Cincinnati 71

Virginia 65, Virginia Tech 39

W. Carolina 86, The Citadel 82

W. Kentucky 68, Rice 61

Winthrop 87, Campbell 72

Wofford 98, UNC-Greensboro 92

MIDWEST

Akron 69, E. Michigan 45

Butler 71, Creighton 57

Cent. Michigan 93, Miami (Ohio) 82

Cleveland St. 82, Youngstown St. 74

Drake 80, Indiana St. 76

Kansas 60, West Virginia 53

Loyola of Chicago 62, Missouri St. 58

Marquette 71, Villanova 60

N. Iowa 69, Bradley 64

Nebraska-Omaha 74, Oral Roberts 67

Providence 66, DePaul 65

S. Dakota St. 91, W. Illinois 56

S. Illinois 67, Illinois St. 55

Seattle 86, Chicago St. 54

UMKC 68, Utah Valley 63

Valparaiso 81, Evansville 79

W. Michigan 77, Ohio 65

Wichita St. 74, Mississippi 54

SOUTHWEST

Abilene Christian 74, Lamar 62

Arkansas 69, Texas A&M 59

Baylor 59, Texas 44

Cent. Arkansas 79, McNeese St. 69

Nicholls 70, Sam Houston St. 58

Oklahoma 66, Kansas St. 61

Prairie View 84, Alcorn St. 70

SE Louisiana 84, Texas A&M-CC 80

TCU 81, Iowa St. 79

Texas State 70, Arkansas St. 67

Texas Tech 85, Oklahoma St. 50

UALR 92, Texas-Arlington 89

FAR WEST

BYU 63, Loyola Marymount 38

CS Northridge 109, Saint Katherine 75

Colorado St. 72, Wyoming 61

E. Washington 71, Portland St. 69

Fresno St. 79, San Jose St. 64

Long Beach St. 76, Cal State Los Angeles 60

N. Arizona 72, Weber St. 64

Nevada 83, Boise St. 66

S. Utah 59, Montana St. 53

Santa Clara 80, San Diego 63

Women’s college

PAC-12

All Times PST

Conference Overall

W L PCT W L PCT

Arizona 2 0 1.000 13 0 1.000

UCLA 2 0 1.000 13 0 1.000

Washington 2 0 1.000 10 3 .769

Oregon St. 1 0 1.000 13 0 1.000

Stanford 1 0 1.000 12 1 .923

Oregon 1 0 1.000 11 1 .917

Colorado 1 1 .500 12 1 .923

California 0 1 .000 8 4 .667

Arizona St. 0 2 .000 10 4 .714

Southern Cal 0 2 .000 8 5 .615

Utah 0 2 .000 7 6 .538

Washington St. 0 2 .000 7 7 .500

Friday’s Late Games

No. 2 Oregon 104, Colorado 46

No. 3 Oregon St. 77, Utah 48

No. 5 Stanford 77, Washington St. 58

No. 10 UCLA 68, Arizona St. 66

No. 18 Arizona 65, Southern Cal 57

Washington 67, California 64

Friday’s Late Summaries

No. 3 Oregon St. 77, Utah 48

UTAH (7-6)

Pendande 0-3 3-4 3, Torres 5-8 0-0 13, Gylten 3-4 0-0 7, Maxwell 2-5 0-0 5, Moore 0-7 0-0 0, Becker 1-4 0-0 2, Corbin 1-2 0-1 2, Makurat 2-8 0-0 5, Brosseau 3-7 0-0 7, Martin 1-5 0-0 2, Provo 1-4 0-0 2, Totals 19-57 3-5 48.

OREGON ST. (13-0)

Brown 2-7 0-0 4, Jones 5-7 5-7 15, Goodman 1-3 0-0 2, Pivec 7-10 0-2 15, Slocum 5-11 5-6 16, Morris 1-1 0-0 2, Thropay 0-1 0-0 0, Mannen 0-0 0-0 0, Simmons 1-2 5-5 8, Tudor 2-8 3-5 9, Washington 3-6 0-0 6, Totals 27-56 18-25 77.

Utah 10 14 9 15 — 48

Oregon St. 24 13 25 15 — 77

3-Point Goals—Utah 7-24 (Torres 3-5, Gylten 1-1, Maxwell 1-3, Moore 0-5, Becker 0-1, Makurat 1-5, Brosseau 1-2, Martin 0-1, Provo 0-1), Oregon St. 5-20 (Brown 0-4, Goodman 0-2, Pivec 1-2, Slocum 1-5, Simmons 1-1, Tudor 2-6). Assists—Utah 10 (Pendande 3), Oregon St. 18 (Goodman 6). Fouled Out—None. Rebounds—Utah 28 (Torres 8), Oregon St. 44 (Brown 9). Total Fouls—Utah 19, Oregon St. 10. Technical Fouls—None.A—5,629.

Saturday

No games scheduled

Sunday’s Games

No. 18 Arizona at No. 10 UCLA, noon

Colorado at No. 3 Oregon St., noon

Washington St. at California, noon

Arizona St. at Southern Cal, 2 p.m.

Utah at No. 2 Oregon, 2 p.m.

Washington at No. 5 Stanford, 2 p.m.

SCORES

Saturday’s Games

TOP 25

No. 6 Baylor 77, Oklahoma 56

No. 17 Gonzaga 57, San Diego 42

Nebraska 72, No. 24 Minnesota 58

EAST

Bryant 57, Fairleigh Dickinson 45

Canisius 71, Monmouth (NJ) 62

Columbia 77, Mercer 48

Cornell 71, ETSU 43

Dayton 98, La Salle 58

Delaware St. 69, Morgan St. 61

Fordham 79, St. Bonaventure 53

Holy Cross 58, Navy 49

Howard 79, Md.-Eastern Shore 58

Liberty 67, NJIT 53

Manhattan 68, Niagara 65

Marist 96, St. Peter’s 76

Mount St. Mary’s 75, LIU 57

Quinnipiac 66, Siena 52

Rider 81, Iona 37

Robert Morris 68, Merrimack 62

Sacred Heart 79, Wagner 65

Saint Joseph’s 67, Richmond 56

St. Francis (Pa.) 64, CCSU 52

UMass 81, Duquesne 77

VCU 75, Rhode Island 54

SOUTH

Ark.-Pine Bluff 80, MVSU 77

Belmont 69, E. Illinois 45

Cent. Arkansas 70, McNeese St. 57

Cleveland St. 73, N. Kentucky 68

Coastal Carolina 71, South Alabama 62

Florida Gulf Coast 82, Lipscomb 56

George Mason 70, George Washington 60

Georgia Southern 83, Louisiana-Lafayette 67

Georgia St. 68, Louisiana-Monroe 52

Grambling St. 69, Alabama A&M 59

Hampton 63, Gardner-Webb 58

High Point 85, SC-Upstate 46

Jackson St. 94, Alabama St. 62

Jacksonville St. 43, E. Kentucky 33

Longwood 71, Presbyterian 60

Middle Tennessee 83, Charlotte 59

Murray St. 70, SE Missouri 62

NC Central 66, Florida A&M 57

New Orleans 53, Stephen F. Austin 50

Norfolk St. 61, Bethune-Cookman 51

North Alabama 54, North Florida 51

Radford 72, Charleston Southern 35

SC State 71, Coppin St. 60

SE Louisiana 48, Texas A&M-CC 44

SIU-Edwardsville 76, Tennessee St. 63

Southern Miss. 66, Louisiana Tech 60

Stetson 67, Kennesaw St. 61

Tennessee Tech 75, Morehead St. 55

Troy 84, Appalachian St. 55

UAB 76, Old Dominion 65

UNC-Asheville 60, Campbell 52

UNC-Greensboro 80, Concord (WV) 45

UT Martin 69, Austin Peay 61

MIDWEST

Ball St. 66, Kent St. 62

Buffalo 86, Miami (Ohio) 72

Butler 78, Xavier 70

Cent. Michigan 77, Akron 72

Davidson 65, Saint Louis 58

E. Michigan 78, Bowling Green 61

Green Bay 61, Milwaukee 48

IUPUI 82, Detroit 45

Ill.-Chicago 70, Oakland 64

Nebraska 72, Minnesota 58

Nebraska-Omaha 60, Oral Roberts 54

Ohio 87, N. Illinois 67

S. Dakota St. 75, W. Illinois 45

W. Michigan 84, Toledo 72

Wisconsin 71, Penn St. 65

Wright St. 91, Youngstown St. 41

SOUTHWEST

Abilene Christian 78, Lamar 72

Alcorn St. 68, Prairie View 63

Arkansas St. 56, Texas State 53

Baylor 77, Oklahoma 56

Marshall 68, North Texas 59

Oklahoma St. 67, Kansas 49

Rice 73, W. Kentucky 65

Sam Houston St. 87, Nicholls 71

Temple 74, Tulsa 65

Texas Southern 61, Southern U. 56

Texas-Arlington 65, UALR 58

UTEP 96, FAU 65

UTSA 60, FIU 45

FAR WEST

Boise St. 54, Nevada 40

CS Bakersfield 59, Grand Canyon 54

Colorado St. 56, Wyoming 49

Fresno St. 85, San Jose St. 76

Gonzaga 57, San Diego 42

Idaho St. 80, Sacramento St. 62

Montana St. 91, S. Utah 65

N. Arizona 88, Weber St. 82

N. Colorado 67, Montana 58

Pacific 64, Pepperdine 63

Portland 57, BYU 48

Portland St. 75, E. Washington 58

Saint Mary’s (Cal) 86, Loyola Marymount 70

San Diego St. 66, Utah St. 62

Santa Clara 80, San Francisco 72

Seattle 80, Chicago St. 51

UNLV 67, Air Force 60

Utah Valley 62, UMKC 41

Hockey

NHL

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

All Times PST

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Boston 43 24 8 11 59 140 111

Toronto 43 24 14 5 53 155 135

Tampa Bay 40 23 13 4 50 144 124

Florida 41 21 15 5 47 147 140

Buffalo 43 19 17 7 45 127 135

Montreal 42 18 17 7 43 134 136

Ottawa 42 16 21 5 37 117 143

Detroit 42 10 29 3 23 90 161

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Washington 42 28 9 5 61 150 125

Pittsburgh 41 25 11 5 55 141 109

N.Y. Islanders 40 25 12 3 53 115 105

Carolina 41 24 15 2 50 139 116

Philadelphia 42 22 15 5 49 133 129

Columbus 42 19 15 8 46 109 116

N.Y. Rangers 40 19 17 4 42 132 136

New Jersey 41 15 20 6 36 106 144

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

St. Louis 43 26 10 7 59 135 119

Colorado 42 25 13 4 54 156 124

Dallas 42 24 14 4 52 115 104

Winnipeg 42 22 16 4 48 130 129

Minnesota 42 20 17 5 45 129 139

Nashville 39 18 15 6 42 134 131

Chicago 42 18 18 6 42 123 139

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Vegas 45 24 15 6 54 144 133

Arizona 44 24 16 4 52 128 112

Edmonton 44 22 17 5 49 131 138

Vancouver 41 22 15 4 48 139 124

Calgary 43 21 17 5 47 118 130

San Jose 43 19 21 3 41 115 143

Los Angeles 42 17 21 4 38 109 132

Anaheim 41 16 20 5 37 105 128

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.

Friday’s Late Game

Dallas 4, Detroit 1

Saturday’s Games

Edmonton 4, Boston 1

Buffalo 3, Florida 2

San Jose 3, Columbus 2

Minnesota 3, Winnipeg 2, OT

Vegas 5, St. Louis 4, OT

Pittsburgh 3, Montreal 2, OT

Colorado 5, New Jersey 2

Tampa Bay 5, Ottawa 3

Toronto 3, N.Y. Islanders 0

Arizona 6, Philadelphia 2

N.Y. Rangers at Vancouver, late

Nashville at Los Angeles, late

Sunday’s Games

San Jose at Washington, 9:30 a.m.

Tampa Bay at Carolina, 2 p.m.

Florida at Pittsburgh, 2 p.m.

Calgary at Minnesota, 4 p.m.

Detroit at Chicago, 4:30 p.m.

Nashville at Anaheim, 7 p.m.

Deals

Transactions

BASKETBALL

National Basketball Association

NBA — Fined Washington G Isaiah Thomas $25,000 for making inappropriate contact with a game official.

ATLANTA HAWKS — Transferred F Charlie Brown Jr. from College Park (NBAGL).

FOOTBALL

National Football League

CHICAGO BEARS — Re-signed DB Eddie Jackson to a four-year contract extension.

COLLEGE

PENN STATE — Named Phil Trautwein offensive line coach.

RUTGERS — Named Sean Gleeson offensive coordinator/quarterbacks coach.

WISCONSIN — RB Jonathan Taylor declared for the NFL draft.