Boys Basketball

Saturday late scores

Summit 75, Lebanon 63

Marshfield 60, Redmond 52

Pendleton 78, Madras 37

Cottage Grove 38, Sisters 26

Sunday scores

Cleveland 57, Bend 43

Mountain View vs. La Pine

West Valley (Wash.) 58, Summit 42

Ridgeview 50, McKay 48

Camas (Wash.) 72, Madras 35

Mazama 51, Sisters 47

Girls Basketball

Saturday late scores

Bend 52, Skyline 19

Willamette 43, Summit 37

Sunday scores

Bend 61, Crescent Valley 33

Mountain View 46,Skyline (Wash.) 43

Grants Pass 56, Summit 47

Ridgeview 52, Lincoln 50

Henley 58, Crook County 39

Junction City 60, Sisters 25

Wrestling

Saturday late results

Sierra Nevada Classic

at Reno, Nevada

Bend High Placers

Boys — Nate Denney, 182, 3rd.

Girls — Juliette Lean, 111, 4th; Kyleigh Cuevas, 131, 4th; Charlie Stewart, 137, 1st; Fatima Albarran, 160, 1st; Abigail Dorsey, 170, 6th; Melia Cuevas, 235, 3rd.

Mountain View Placers

Boys — Carson Fassett, 160, 4th; Cannon Potts, 170, 4th; Titus Shultz, 220, 7th; Rory Eck, 285, 4th.

Girls — Alexandra Byrnes, 143, 5th; Maddy Aegerter, 170, 5th.

Culver Placers

Boys — Lane Downing, 145, 7th.

Pac Coast Invitational

at Evergreen High School (Wash.)

Redmond Placers

Boys — Kagen Lawrence, 113, 2nd; Junior Downing, 132, 2nd; Dylan Lee, 138, 5th; Austin Carter, 182, 2nd.

Thurston Tournament

at Thurston High School

Ridgeview 51, Hidden Valley 27

106 — Elijah Hocker (RV) over Jacob Locke (HV Fall 4:48; 113 — Ashton Marchington (HV) over Jayden Bocaneglo (RV) Fall 3:51; 120 — Elijah Allen (RV) over Gabe Chavez (HV) Dec 20-14; 126 — Hunter Lucas (HV) over Jayden Hanson (RV) Fall 0:18; 132 — Danny Cornejo (RV) over Dominick Macaruso (HV) Fall 0:30; 138 — Austin Anderson (RV) over Jerry Dean (HV) Fall 3:22; 145 — Owen Archy (HV) over Daniel Jaramillo (RV) Dec 9-7; 152 — Zach Anderson (RV) over Trey Chavez (HV) Fall 1:17; 160 — Ethyne Reid (RV) over Jacob Hughes (HV) Fall 2:45; 195 — Logan Shenk (RV) over James Elmore (HV) Fall 0:57; 285 — Christopher Woods (HV) over Juan Baza (RV) Fall 1:30.

Ridgeview 37, Tillamook 36

120 — Austin Simmons (TILL) over Elijah Allen (RV) Fall 0:40; 126 — Bradley Rieger (TILL) over Jayden Hanson (RV) Fall 0:52; 132 — Danny Cornejo (RV) over Quintin Metcalfe (TILL) UTB 3-2; 138 — Austin Anderson (RV) over Keegan Hagerty (TILL) Fall 3:37; 145 — Daniel Jaramillo (RV) over Parker McKibbin (TILL) Dec 8-5; 152 — Zach Anderson (RV) over Austin Garrett (TILL) TF 16-0; 160 — Ethyne Reid (RV) over Zeke Coon (TILL) Maj 15-4; 182 — Miquel Niemi (TILL) over Anthony Lochner (RV) Fall 0:43; 195 — Logan Shenk (RV) over Tieson O’Hagan (TILL) Maj 8-0; 285 — Perry Reeder (TILL) over Juan Baza (RV) Fall 3:51; 106 — Elijah Hocker (RV) over Aiden Summerlin (TILL) Fall 0:48

Ridgeview 50, Elmira 13

120 — William Walton (ELM) over Elijah Allen (RV) Fall 3:50; 126 — Jayden Hanson (RV) over Wayde Walton (ELM) Fall 0:41; 132 — Danny Cornejo (RV) over Seth Drago (ELM) Fall 0:22; 138 — Austin Anderson (RV) over Logan Cave (ELM) TF 16-0; 145 — Daniel Jaramillo (RV) over Ruben Fox (ELM) Fall 4:47; 160 — Ethyne Reid (RV) over Ayden Wolgamott (ELM) Dec 4-0; 195 — Nat Brown (ELM) over Logan Shenk (RV) Maj 11-1; 220 — Joseph Martin (RV) over Luke Wolgamott (ELM) Fall 0:58; 285 — Juan Baza (RV) over Camden Levine (ELM) Fall 3:00; 113 — Enrico Cervantez (ELM) over Elijah Hocker (RV) Dec 11-8

Ridgeview 54, Junction City 19

132 — Evan Potter (JC) over Danny Cornejo (RV) Maj 16-2; 145 — Daniel Jaramillo (RV) over Carson Henderson (JC) Fall 3:16; 152 — Zach Anderson (RV) over Emmett Henderson (JC) Fall 3:36; 160 — Tanner Gibson (JC) over Ethyne Reid (RV) Dec 4-2; 195 — Logan Shenk (RV) over Gavin Watters (JC) Fall 0:55; 285 — Bryer Moore (JC) over Juan Baza (RV) Fall 1:14; 113 — Elijah Hocker (RV) over Timothy Jones (JC) Fall 3:15

Thurston 44, Ridgeview 27

132 — Danny Cornejo (RV) over Logan Slonecker (THUR) Fall 1:43; 138 — Austin Anderson (RV) over Sawyer Casarez (THUR) Dec 7-3; 145 — Hunter Harwood (THUR) over Daniel Jaramillo (RV) Fall 1:32; 152 — Zach Anderson (RV) over Calvin Royce (THUR) Fall 3:20; 160 — Asher Ruchti (THUR) over Ethyne Reid (RV) Maj 15-2; 182 — Anthony Lochner (RV) over Lane Palahnuk (THUR) Dec 10-9; 195 — Logan Shenk (RV) over Vaun Halstead (THUR) SV-1 11-9; 220 — Joseph Martin (RV) over Keannan Bowditch (THUR) Fall 1:30; 285 — Brian Jenkins (THUR) over Juan Baza (RV) Fall 1:05; 106 — Braylin Ruchti (THUR) over Elijah Hocker (RV) TF 16-0; 113 — Eduardo Mathews (THUR) over Jayden Bocaneglo (RV) Fall 0:12; 120 — Elijah Southern (THUR) over Elijah Allen (RV) Fall 1:12; 126 — Kolton Malone (THUR) over Jayden Hanson (RV) Fall 1:29

Thurston Girls Tournament

Team Scores — Thurston 252, Tillamook 86, Ridgeview 70, Junction City 65, Elmira 48, Creswell 41, Hidden Valley 41, North Eugene 12.

Individuals (top 5)

100 — 1. Amanda Bradley, Thurston; 2. Emma Dyemartin, Thurston.

105 — 1. Kaylee Annis, Thurston; 2. Dulce Salazar, Tillamook.

120 — 1. Taylor Looney, Ridgeview; 2. Breanna Jones, Junction City; 3. Evelyn Royce, Thurston; 4. Sierra Walter, Creswell.

125 — 1. Charlotte Schramm, Elmira; 2. Haley McCutcheon, Thurston; 3. Hailey White, Hidden Valley; 4. Kyla Vetkos, Junction City; 5. Eliycia Morgan, Thurston.

130 — 1. Cailee Harlett, Thurston; 2. Megan LaCombe, Hidden Valley; 3. Jordyn Looney, Ridgeview; 4. Karla Ortiz, North Eugene.

135 — 1. Brookyn Seber, Ridgeview; 2. Kaidence Alvardo, Thurston.

140 — 1. Brielle Brick, Creswell; 2. Averie Stockwell, Thurston; 3. Sidalie Jaramillo, Thurston; 4. Lindsay Burrell, Thurston; 5. Barbara Caudillo, North Eugene.

145 — 1. Scout Bale, Ridgeview; 2. Leslie Marquez, Tillamook; 3. Guinevere Devare, Creswell; 4. Taylor Wendelschafer, Junction City.

155 — 1. Anna McDougal, Elmira; 2. Mariah Cook, Thurston; 3. Denali Deardorff, Thurston; 4. Gabi Gilbert, Thurston; 5. Montana Taylor, Tillamook.

170 — 1. Anna Kuukasjarvi, Tillamook; 2. Raylee Culp, Thurston; 3. Colleen Bailey, Thurston; 4. Brynn Bishop, Junction City; 5. Olivia McCurdy, Hidden Valley.

190 — 1. Angelica Valencia, Tillamook; 2. Belen Leonard, Ridgeview; 3. Gabriela Berrospe Morales, Junction City; 4. Megan Warn, Thurston.