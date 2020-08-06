According to the Poynter Institute when citizens read a local newspaper, it increases voter turnout, makes cities financially healthier and more knowledgeable about politics and makes elected officials more responsive and efficient.
PLEASE SUPPORT THE BUSINESSES THAT SUPPORT SUSTAINABLE LOCAL JOURNALISM IN CENTRAL OREGON.
A SENIOR MOMENT LLC
A SUPERIOR PROPERTY MANAGEMENT COMPANY AARP
ADAIR HOMES
ALDRIDGE PITE, LLP
ALL SEASONS MORTGAGE
ALLER ROBERTSON MAHAN PC
ALLY BROOKE HOMES
AMERITITLE
ANGELA BOOTHROYD
AREA RUG CONNECTION
ARNOLD GALLAGHER ATTORNEY AT LAW ASPHALT RECOVERY & PAVING LLC
ATIYEH BROTHERS
AUTUMN FUNERALS, REDMOND
AWBREY DENTAL GROUP
BAIRD FUNERAL HOME
BAPTISTA TILE
BARNWOOD INNOVATIONS
BEND BROADBAND
BEND DESIGN CENTER
BEND LIGHTING
BEND PARK & RECREATION
BEND SENTRY STORAGE
BEND VELO BIKE SHOP
BEULAH’S PLACE
BIG LOTS!
BILL PANTON
BLANKENSHIP GARAGE DOORS
BOW WOW SALON
BRADS AUTO & TRUCK PARTS
BRIAN GATLEY
BRIAN LADD
BRIANS CABINETS
BRINICH & BERTALAN, LLP
BRYANT EMERSON, LLP
BRYANT LOVLIEN & JARVIS
BUDGET BLINDS OF DESCHUTES COUNTY BUILDING SOLUTIONS
CALIFORNIA CLOSETS
CAREY MCQUATE
CASCADE DESIGN CENTER
CASCADE REALTY INC
CASCADE SOTHEBY’S
CATE CUSHMAN
CATHY THOMAS
CECE BUCHANAN
CENSUS 2020
CENTRAL ELECTRIC CO-OP
CENTRAL FINANCIAL SERVICES
CENTRAL OREGON BUILDERS ASSOCIATION CENTRAL OREGON GARAGE DOOR CENTRAL OREGON POLE BUILDINGS CENTURY 21 GOLD
CHESTER CABINETS
CHRISTIANSEN’S CONSTRUCTION
CINDY KARP
CITY OF BEND
CITY OF REDMOND
CLOSET FACTORY
CO ASSOCIATION OF REALTORS
COCC
COLDWELL BANKER
COLLEEN BAUER
COMMITTEE TO ELECT RICH VIAL COMPASS COMMERCIAL
CONCEPT CLOSETS CONSOLIDATED SUPPLY CORNERSTONE PAINTING COSGRAVE VERGEER KESTER LLP COST LESS CARPET
COUNTRY SIDE LIVING
CRAFT FLOORING
CROOK COUNTY COURTHOUSE
CROOKED RIVER REALTY
CROWN HEATING
CUSTOM PLUS HEATING
CYNTHIA’S OF BEND
DANIELLE SNOW
DANO CLEANING
DAVE FEAGANS
DAVID REGNIER
DE ALICANTE LAW GROUP, LLC
DEB MORTIMORE-LANE
DEBBIE TALLMAN
DEBRA MILLETTE
DESCHUTES COUNTY
DESCHUTES COUNTY COMMUNITY DEVELOPMENT DESCHUTES COUNTY DEPARTMENT OF SOLID WASTE DESCHUTES COUNTY RURAL FIRE PR #2
DESCHUTES MEMORIAL CHAPEL & GARDENS DESCHUTES NATIONAL FOREST
DESCHUTES WINDOW & DOOR
DHS-ORE DEPT OF HUMAN SERVICES
DIRECT FLOORING
DOLLAR TREE
DON HARTSOUGH
DOWNTOWN BEND BUSINESS ASSOCIATION
DRY RIVER CONSTRUCTION
DUKE WARNER REALTY
ELLIOTT, RIQUELME & WILSON, LLP
ELLIS CUSTOM HOMES
EMERALD POOL & PATIO
ENERGY CONSERVATION INSULATION
ERIC ANDERSON
ERICKSON’S
FCA
FCM SOLUTIONS
FERGUSON PLUMBING
FIRE AND ICE CONCRETE
FITCH & NEARY, PC
FOOD 4 LESS
FRANCIS HANSEN & MARTIN LLP
FRATZKE COMMERICAL REAL ESTATE ADVISORS FRED MEYER
GALE COLLIER
GEICO AUTO INSURANCE
GLASS ACCENTS
GLORIA SMITH
GRANT YOAKUM, ATTORNEY
GREEN LAKES HEATING & COOLING
GREENLEE CONSTRUCTION
GREG’S GRILL
GUARANTEE GLASS & MIRROR
H.A. MCCOY ENGINEERING & SURVEYING HARCOURTS GARNER GROUP
HARDENBROOK HARDWOODS, LLC
HERSHNER HUNTER LLP
HIDEAWAY TAVERN
HIGH DESERT MUSEUM
HILINE HOMES
HOBBY LOBBY
HOME DEPOT
HOSPICE OF REDMOND
HOUSING WORKS
HUBER ENGINEERED WOODS
HUMANE SOCIETY OF CENTRAL OREGON HUNTWOOD CUSTOM CABINETS
INDIAN HEAD CASINO
INLAND PPE
INTERMOUNTAIN LAW, PC
JASON TODD HOME DESIGN
JEFFERSON COUNTY LIVESTOCK ASSOCIATION JESSICA LEE SMITH
JL’S DRYWALL
JMC STONEWORKS
JOE LOCHNER
JOHN L SCOTT
JOHNSON BROTHERS APPLIANCES
JULIE NASH
JUNIPER REALTY
JUNIPER SATELLITE
JUNIPER SPRINGS SENIOR LIVING
KAREN BANDY STUDIO
KARNOPP, PETERSEN, LLP
KELLIE WESTOVER
KEMPLE CHILDREN’S CLINIC
KIMBERLY GORAYEB
KIRK SANDBURG
KIRSTEN EVENSEN
KLA-MO-YA CASINO CORP
LAKESIDE LUMBER
LANCE SCHOLZ INSURANCE
LAVA LANES BOWLING ALLEY
LAWRENCE W ERWIN
LISA COLE
LIVBEND REAL ESTATE
LOGAN’S MARKET
LUIS ROSAS CONSTRUCTION
LYNDA WALSH
M. JACOBS FURNITURE
MARIPOSA
MARKET OF CHOICE
MARO PAZ - MERRILL LYNCH
MARY DAVIES
MASONRY & CONCRETE SOLUTIONS MATTHEW DAVIS
MCKERNAN ENTERPRISES
MEADOW LAKES GOLF COURSE MEDIABIDS
MELINDA DENNEY
MICHAEL’S
MID OREGON FEDERAL CREDIT
MIDSTATE FERTILIZER
MILLER LUMBER COMPANY
MONTE VISTA HOMES
MOUNTAIN STAR FAMILY RELIEF NURSERY MT. BACHELOR
MUDDY RIVER DESIGN
NANCY GREGG
NANCY HAWLEY
NEIL KELLY COMPANY
NELSON LANDSCAPING
NEST CREATIVE HOME
NISWONGER & REYNOLDS INC
NORTH CABINET CO.
OCHOCO NATIONAL FOREST
OREGON NEWSPAPERS INC
OREGON TRUSS
OREGON WATER RESOURCE DEPARTMENT ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE
P&G - VALASSIS
PACIFIC NORTHWEST PROBATE, LLC PACIFICORP - ROCKY MOUNTAIN POWER PACWEST HOMES
PALMER HOMES
PARR LUMBER COMPANY
PARTNERS IN CARE
PASTINI PASTARIA
PATIO WORLD
PAULSON’S FLOOR COVERINGS
PC FIBER FEST
PERFORMANCE BUILDING PRODCUCTS PETERS DERMATOLOGY CENTER LLC PETERSON ROTH GALLERY
PINE RIDGE DESIGN
PINE TAVERN
PROFESSIONAL HEATING & COOLING PRESTIGE HARDWOOD FLOORING INC PRINEVILLE FUNERAL HOME
PRO GOLF OF BEND
RAY’S FOOD PLACE
RED CHAIR GALLERY
REDEUX CONSIGNMENT
REGENCY VILLAGE ASSISTED LIVING RENEWAL BY ANDERSON
RETAILMENOT EVERYDAY
RIMROCK ART GALLERY
RITE AID
ROCK SOLID ROOFING
SAFEWAY / ALBERTSONS
SAGE CUSTOM FRAMING
SALLY SEDERSTROM
SANDY KOHLMOOS
SCHERRER EXCAVATION SCHROEDER AND SONS
SCOTT W. SWINDELL
SECURE HEARING - MIRACLE EAR SENSIBLE AUDIO SYSTEMS SERVICELINK
SHAUN CURTAIN
SHER-RAY
SHOP SMART
SISTERS FOLK FESTIVAL
SMART READING
SMART SOURCE - NEWS AMERICA SOUTHWARD CONTRACTING, INC SPORTSMAN’S WAREHOUSE
ST. FRANCIS SCHOOL STABBIN & COFFEY STAGING SPACES & DESIGN STAPLES
STARK’S VACUUM
STG CARPENTRY
STOX POSTING & PUBLISHING, LLC STRASSMAN & ASSOCIATES SUMMERS WOOD FLOOR COMPANY SUMMIT MEDICAL GROUP
SUNRISE INTERIORS
SUNRIVER GLASS & MIRROR SUNRIVER MUSIC FESTIVAL
SUNSET PLUMBING
SUPERIOR GARAGE FLOORS TANLER, CHERYL
TARGET
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TEAM BIRTOLA HIGH DESERT REALTY
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THEDE CULPEPPER MOORE MUNRO & SULLIMAN TIMESMITHY
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TOUCHING HEARTS AT HOME
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TUMALO ART COMPANY
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WEB STEEL BUILDINGS NORTHWEST LLC WHISPERING WINDS RETIREMENT
WIDGI CREEK GOLF COURSE
WILL DENNIS
WILSON’S
WINDERMERE C.O. REAL ESTATE