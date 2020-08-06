According to the Poynter Institute when citizens read a local newspaper, it increases voter turnout, makes cities financially healthier and more knowledgeable about politics and makes elected officials more responsive and efficient.

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A SENIOR MOMENT LLC

A SUPERIOR PROPERTY MANAGEMENT COMPANY AARP

ADAIR HOMES

ALDRIDGE PITE, LLP

ALL SEASONS MORTGAGE

ALLER ROBERTSON MAHAN PC

ALLY BROOKE HOMES

AMERITITLE

ANGELA BOOTHROYD

AREA RUG CONNECTION

ARNOLD GALLAGHER ATTORNEY AT LAW ASPHALT RECOVERY & PAVING LLC

ATIYEH BROTHERS

AUTUMN FUNERALS, REDMOND

AWBREY DENTAL GROUP

BAIRD FUNERAL HOME

BAPTISTA TILE

BARNWOOD INNOVATIONS

BEND BROADBAND

BEND DESIGN CENTER

BEND LIGHTING

BEND PARK & RECREATION

BEND SENTRY STORAGE

BEND VELO BIKE SHOP

BEULAH’S PLACE

BIG LOTS!

BILL PANTON

BLANKENSHIP GARAGE DOORS

BOW WOW SALON

BRADS AUTO & TRUCK PARTS

BRIAN GATLEY

BRIAN LADD

BRIANS CABINETS

BRINICH & BERTALAN, LLP

BRYANT EMERSON, LLP

BRYANT LOVLIEN & JARVIS

BUDGET BLINDS OF DESCHUTES COUNTY BUILDING SOLUTIONS

CALIFORNIA CLOSETS

CAREY MCQUATE

CASCADE DESIGN CENTER

CASCADE REALTY INC

CASCADE SOTHEBY’S

CATE CUSHMAN

CATHY THOMAS

CECE BUCHANAN

CENSUS 2020

CENTRAL ELECTRIC CO-OP

CENTRAL FINANCIAL SERVICES

CENTRAL OREGON BUILDERS ASSOCIATION CENTRAL OREGON GARAGE DOOR CENTRAL OREGON POLE BUILDINGS CENTURY 21 GOLD

CHESTER CABINETS

CHRISTIANSEN’S CONSTRUCTION

CINDY KARP

CITY OF BEND

CITY OF REDMOND

CLOSET FACTORY

CO ASSOCIATION OF REALTORS

COCC

COLDWELL BANKER

COLLEEN BAUER

COMMITTEE TO ELECT RICH VIAL COMPASS COMMERCIAL

CONCEPT CLOSETS CONSOLIDATED SUPPLY CORNERSTONE PAINTING COSGRAVE VERGEER KESTER LLP COST LESS CARPET

COUNTRY SIDE LIVING

CRAFT FLOORING

CROOK COUNTY COURTHOUSE

CROOKED RIVER REALTY

CROWN HEATING

CUSTOM PLUS HEATING

CYNTHIA’S OF BEND

DANIELLE SNOW

DANO CLEANING

DAVE FEAGANS

DAVID REGNIER

DE ALICANTE LAW GROUP, LLC

DEB MORTIMORE-LANE

DEBBIE TALLMAN

DEBRA MILLETTE

DESCHUTES COUNTY

DESCHUTES COUNTY COMMUNITY DEVELOPMENT DESCHUTES COUNTY DEPARTMENT OF SOLID WASTE DESCHUTES COUNTY RURAL FIRE PR #2

DESCHUTES MEMORIAL CHAPEL & GARDENS DESCHUTES NATIONAL FOREST

DESCHUTES WINDOW & DOOR

DHS-ORE DEPT OF HUMAN SERVICES

DIRECT FLOORING

DOLLAR TREE

DON HARTSOUGH

DOWNTOWN BEND BUSINESS ASSOCIATION

DRY RIVER CONSTRUCTION

DUKE WARNER REALTY

ELLIOTT, RIQUELME & WILSON, LLP

ELLIS CUSTOM HOMES

EMERALD POOL & PATIO

ENERGY CONSERVATION INSULATION

ERIC ANDERSON

ERICKSON’S

FCA

FCM SOLUTIONS

FERGUSON PLUMBING

FIRE AND ICE CONCRETE

FITCH & NEARY, PC

FOOD 4 LESS

FRANCIS HANSEN & MARTIN LLP

FRATZKE COMMERICAL REAL ESTATE ADVISORS FRED MEYER

GALE COLLIER

GEICO AUTO INSURANCE

GLASS ACCENTS

GLORIA SMITH

GRANT YOAKUM, ATTORNEY

GREEN LAKES HEATING & COOLING

GREENLEE CONSTRUCTION

GREG’S GRILL

GUARANTEE GLASS & MIRROR

H.A. MCCOY ENGINEERING & SURVEYING HARCOURTS GARNER GROUP

HARDENBROOK HARDWOODS, LLC

HERSHNER HUNTER LLP

HIDEAWAY TAVERN

HIGH DESERT MUSEUM

HILINE HOMES

HOBBY LOBBY

HOME DEPOT

HOSPICE OF REDMOND

HOUSING WORKS

HUBER ENGINEERED WOODS

HUMANE SOCIETY OF CENTRAL OREGON HUNTWOOD CUSTOM CABINETS

INDIAN HEAD CASINO

INLAND PPE

INTERMOUNTAIN LAW, PC

JASON TODD HOME DESIGN

JEFFERSON COUNTY LIVESTOCK ASSOCIATION JESSICA LEE SMITH

JL’S DRYWALL

JMC STONEWORKS

JOE LOCHNER

JOHN L SCOTT

JOHNSON BROTHERS APPLIANCES

JULIE NASH

JUNIPER REALTY

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JUNIPER SPRINGS SENIOR LIVING

KAREN BANDY STUDIO

KARNOPP, PETERSEN, LLP

KELLIE WESTOVER

KEMPLE CHILDREN’S CLINIC

KIMBERLY GORAYEB

KIRK SANDBURG

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KLA-MO-YA CASINO CORP

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LIVBEND REAL ESTATE

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LUIS ROSAS CONSTRUCTION

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MARKET OF CHOICE

MARO PAZ - MERRILL LYNCH

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MASONRY & CONCRETE SOLUTIONS MATTHEW DAVIS

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MID OREGON FEDERAL CREDIT

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MILLER LUMBER COMPANY

MONTE VISTA HOMES

MOUNTAIN STAR FAMILY RELIEF NURSERY MT. BACHELOR

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NELSON LANDSCAPING

NEST CREATIVE HOME

NISWONGER & REYNOLDS INC

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OREGON NEWSPAPERS INC

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OREGON WATER RESOURCE DEPARTMENT ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE

P&G - VALASSIS

PACIFIC NORTHWEST PROBATE, LLC PACIFICORP - ROCKY MOUNTAIN POWER PACWEST HOMES

PALMER HOMES

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