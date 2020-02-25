According to the Poynter Institute when citizens read a local newspaper, it increases voter turnout, makes cities financially healthier and more knowledgeable about politics and makes elected officials more responsive and efficient.

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A SENIOR MOMENT, LLC

ACTIVE CULTURE

AFFORDABLE CARE

ALBERTSONS

ALTERMAN LAW GROUP PC

ANGELA BOOTHROYD

ANGIE MOMBERT

AUTUMN FUNERALS, BEND

AWBREY DENTAL GROUP

BAIRD FUNERAL HOME

BECERRA ON 6TH BISTRO

BEND BROADBAND

BEND CHAMBER OF COMMERCE

BEND FORT ROCK RANGER DISTRICT

BEND PARK & RECREATION DISTRICT

BEND VELO BIKE SHOP

BEULAH’S PLACE

BI-MART

BIG 5 SPORTING GOODS

BIG LOTS!

BILL PANTON

BOBBIE STROME

BOW WOW SALON

BRAD EDMONDS

BRADS AUTO & TRUCK PARTS

BRIAN LADD

BRIAN T. HEMPHILL

BRINICH & BERTALAN, LLP

BROOKSWOOD ANIMAL CLINIC

BROSTERHOUS STORAGE

BRYANT EMERSON, LLP

BRYANT, LOVLIEN & JARVIS

BUCHALTER ATERWYNNE

C.O. BUILDERS ASSOC.

CARL’S JR.

CASCADE REALTY, INC

CASCADE SEVENTH-DAY

ADVENTIST, BEND

CASCADE SOTHEBY’S

CATE CUSHMAN

CENTRAL ELECTRIC CO-OP

CENTRAL FINANCIAL SERVICES

CENTRAL OREGON BUILDERS ASSOCIATION

CENTRAL OREGON POLE BUILDINGS

CENTURY LINK

CHEM DRY OF CENTRAL OREGON

CHERYL TANLER

CITY OF BEND

CITY OF LAPINE

CITY OF REDMOND

CLOCK TOWER PUB

CO ENVIRONMENTAL CENTER

COASTAL FARM & RANCH

COCC

COLDWELL BANKER

COLLEEN DILLINGHAM

COMPASS COMMERCIAL

COMPLEMENTS HOME INTERIORS

COUNTRY SIDE LIVING / REDMOND

CROOKED RIVER REALTY

CUBESMART SELF STORAGE

CYNTHIA’S OF BEND

DANIELLE SNOW

DAVE FEAGANS

DEB MORTIMORE-LANE

DEBBIE TALLMAN

DEBORAH MACE

DELMAR ESAU

DESCHUTES COUNTY CLERK

DESCHUTES COUNTY COMMUNITY DEV.

DESCHUTES COUNTY ROAD DEPARTMENT

DESCHUTES COUNTY RURAL FIRE PR #2

DESCHUTES MEMORIAL CHAPEL & GARDENS

DESCHUTES NATIONAL FOREST

DESCHUTES PUBLIC LIBRARY

DUKE WARNER REALTY

ECHO CREATIVE

EMERALD POOL & PATIO

ERICKSON’S, MADRAS & PRINEVILLE

EXIT REALTY BEND

FARNSTROM MORTUARY

FCA

FITCH LAW GROUP, PC

FOOD 4 LESS

FOX HOLLOW ASSISTED LIVING

FRANCIS HANSEN & MARTIN, LLP

FRATZKE COMMERICAL REAL ESTATE ADVISORS

FRED MEYER

GLORIA SMITH

GREG’S GRILL

GROCERY OUTLET

GROUP 22, INC. (C/O SALVATION ARMY)

HANSEN AND LARSON

HAPPY HOUR MEDIA

HARBOR FREIGHT

HARCOURTS THE GARNER GROUP

HAYDEN HOMES

HIDEAWAY TAVERN

HIGH DESERT CHAMBER MUSIC

HIGH DESERT MUSEUM

HILINE HOMES

HOBBY LOBBY

HOLIDAY RETIREMENT STONE LODGE

HOMAGE HOME LIVING

HOME DEPOT

HOSPICE OF REDMOND

HOUSING WORKS

HUMANE SOCIETY OF C.O.

HURLEY RE PC

IN SOURCE LOGIC

INDIAN HEAD CASINO

JESSICA LEE SMITH

JOE LOCHNER AGENCY

JOHN L. SCOTT

JULES ESTATE BUYERS

JULIE NASH - LOANDEPOT

JUNIPER SATELLITE

JUNIPER SPRINGS SENIOR LIVING

KAREN BANDY

KARNOPP PETERSEN, LLP

KELLER WILLIAMS C.O.

KEMPLE CHILDREN’S CLINIC

KIRK SANDBURG

KLA-MO-YA CASINO

KOHL’S DEPARTMENT STORE, INC

KUHLMAN LAW, LLC

LANCE SCHOLZ INSURANCE

LAVA LANES BOWLING ALLEY

LAVA RIDGE PROPERTY MANAGEMENT, LLC

LAWRENCE W. ERWIN

LES NEWMAN’S WORK AND OUTDOOR

LISA COLE

LOGAN’S MARKET

LYNDA WALSH

M. JACOBS FURNITURE

MACY’S

MARCOM GROUP, INC

MAX MARKETING

MCCARTHY & HOLTHUS, LLP

MCCORD & HEMPHILL, LLC

MCGINTY BELCHER & HAMILTON

MEDIASPACE SOLUTIONS, INC

MERRILL O’SULLIVAN, LLP

MGM LAW FIRM, LLC

MICHAEL’S

MILLER & HOPP

MOCKINGBIRD GALLERY

MORTENSON CONSTRUCTION

MOUNTAIN STAR FAMILY RELIEF NURSERY

MT. BACHELOR PROPERTY MANAGEMENT

NAMASPA YOGA & MASSAGE

NANCY GREGG

NEIL KELLY COMPANY

NEWS AMERICA

NISWONGER & REYNOLDS, INC

NW SELF STORAGE - BEND, REDMOND AND TERREBONNE

OFFICE DEPOT

OFNHP - AFT LOCAL 5017

OLIVER & DUNCAN

ONE DOG AT A TIME, LLC

OREGON LIEN SERVICE

OREGON NEWSPAPERS, INC

OREGON WATER

RESOURCE DEPARTMENT

OREGON WATER WONDERLAND

OXFORD HOTEL GROUP

P&G - VALASSIS

PACIFIC NORTHWEST PROBATE, LLC

PACIFICORP/ROCKY MTN POWER

PALMER HOMES

PARTNERS IN CARE

PASTINI PASTARIA RESTAURANT

PETERSON ROTH GALLERY

PRESTIGE SENIOR LIVING HIGH DESERT

PROSTHETICS BY LYNDA

QUALITY LOAN SERVICE

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REDMOND MEMORIAL CHAPEL

REGENCY VILLAGE ASSISTED LIVING

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TERREBONNE DOMESTIC WATER DISTRICT

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THE ALEXANDER AT THE BUTTE

THE BREW SHOP

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THE WOODEN JEWEL, INC

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TOWER ENGINEERING PROFESSIONALS (TEP)

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US PRESS MEDIA, LLC

USDA NRCS

VALASSIS

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WALTON’S SIERRA CHAPEL

WEINSTEIN & RILEY, P.S.

WESTGATE BEND

WHISPERING PINES FUNERAL HOME

WHISPERING WINDS RETIREMENT

WILD BIRDS UNLIMITED

WILL DENNIS

WILSON’S OF REDMOND

WINDERMERE C.O. REAL ESTATE

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