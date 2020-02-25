According to the Poynter Institute when citizens read a local newspaper, it increases voter turnout, makes cities financially healthier and more knowledgeable about politics and makes elected officials more responsive and efficient.
PLEASE SUPPORT THE BUSINESSES THAT SUPPORT SUSTAINABLE LOCAL JOURNALISM IN CENTRAL OREGON.
A SENIOR MOMENT, LLC
ACTIVE CULTURE
AFFORDABLE CARE
ALBERTSONS
ALTERMAN LAW GROUP PC
ANGELA BOOTHROYD
ANGIE MOMBERT
AUTUMN FUNERALS, BEND
AWBREY DENTAL GROUP
BAIRD FUNERAL HOME
BECERRA ON 6TH BISTRO
BEND BROADBAND
BEND CHAMBER OF COMMERCE
BEND FORT ROCK RANGER DISTRICT
BEND PARK & RECREATION DISTRICT
BEND VELO BIKE SHOP
BEULAH’S PLACE
BI-MART
BIG 5 SPORTING GOODS
BIG LOTS!
BILL PANTON
BOBBIE STROME
BOW WOW SALON
BRAD EDMONDS
BRADS AUTO & TRUCK PARTS
BRIAN LADD
BRIAN T. HEMPHILL
BRINICH & BERTALAN, LLP
BROOKSWOOD ANIMAL CLINIC
BROSTERHOUS STORAGE
BRYANT EMERSON, LLP
BRYANT, LOVLIEN & JARVIS
BUCHALTER ATERWYNNE
C.O. BUILDERS ASSOC.
CARL’S JR.
CASCADE REALTY, INC
CASCADE SEVENTH-DAY
ADVENTIST, BEND
CASCADE SOTHEBY’S
CATE CUSHMAN
CENTRAL ELECTRIC CO-OP
CENTRAL FINANCIAL SERVICES
CENTRAL OREGON BUILDERS ASSOCIATION
CENTRAL OREGON POLE BUILDINGS
CENTURY LINK
CHEM DRY OF CENTRAL OREGON
CHERYL TANLER
CITY OF BEND
CITY OF LAPINE
CITY OF REDMOND
CLOCK TOWER PUB
CO ENVIRONMENTAL CENTER
COASTAL FARM & RANCH
COCC
COLDWELL BANKER
COLLEEN DILLINGHAM
COMPASS COMMERCIAL
COMPLEMENTS HOME INTERIORS
COUNTRY SIDE LIVING / REDMOND
CROOKED RIVER REALTY
CUBESMART SELF STORAGE
CYNTHIA’S OF BEND
DANIELLE SNOW
DAVE FEAGANS
DEB MORTIMORE-LANE
DEBBIE TALLMAN
DEBORAH MACE
DELMAR ESAU
DESCHUTES COUNTY CLERK
DESCHUTES COUNTY COMMUNITY DEV.
DESCHUTES COUNTY ROAD DEPARTMENT
DESCHUTES COUNTY RURAL FIRE PR #2
DESCHUTES MEMORIAL CHAPEL & GARDENS
DESCHUTES NATIONAL FOREST
DESCHUTES PUBLIC LIBRARY
DUKE WARNER REALTY
ECHO CREATIVE
EMERALD POOL & PATIO
ERICKSON’S, MADRAS & PRINEVILLE
EXIT REALTY BEND
FARNSTROM MORTUARY
FCA
FITCH LAW GROUP, PC
FOOD 4 LESS
FOX HOLLOW ASSISTED LIVING
FRANCIS HANSEN & MARTIN, LLP
FRATZKE COMMERICAL REAL ESTATE ADVISORS
FRED MEYER
GLORIA SMITH
GREG’S GRILL
GROCERY OUTLET
GROUP 22, INC. (C/O SALVATION ARMY)
HANSEN AND LARSON
HAPPY HOUR MEDIA
HARBOR FREIGHT
HARCOURTS THE GARNER GROUP
HAYDEN HOMES
HIDEAWAY TAVERN
HIGH DESERT CHAMBER MUSIC
HIGH DESERT MUSEUM
HILINE HOMES
HOBBY LOBBY
HOLIDAY RETIREMENT STONE LODGE
HOMAGE HOME LIVING
HOME DEPOT
HOSPICE OF REDMOND
HOUSING WORKS
HUMANE SOCIETY OF C.O.
HURLEY RE PC
IN SOURCE LOGIC
INDIAN HEAD CASINO
JESSICA LEE SMITH
JOE LOCHNER AGENCY
JOHN L. SCOTT
JULES ESTATE BUYERS
JULIE NASH - LOANDEPOT
JUNIPER SATELLITE
JUNIPER SPRINGS SENIOR LIVING
KAREN BANDY
KARNOPP PETERSEN, LLP
KELLER WILLIAMS C.O.
KEMPLE CHILDREN’S CLINIC
KIRK SANDBURG
KLA-MO-YA CASINO
KOHL’S DEPARTMENT STORE, INC
KUHLMAN LAW, LLC
LANCE SCHOLZ INSURANCE
LAVA LANES BOWLING ALLEY
LAVA RIDGE PROPERTY MANAGEMENT, LLC
LAWRENCE W. ERWIN
LES NEWMAN’S WORK AND OUTDOOR
LISA COLE
LOGAN’S MARKET
LYNDA WALSH
M. JACOBS FURNITURE
MACY’S
MARCOM GROUP, INC
MAX MARKETING
MCCARTHY & HOLTHUS, LLP
MCCORD & HEMPHILL, LLC
MCGINTY BELCHER & HAMILTON
MEDIASPACE SOLUTIONS, INC
MERRILL O’SULLIVAN, LLP
MGM LAW FIRM, LLC
MICHAEL’S
MILLER & HOPP
MOCKINGBIRD GALLERY
MORTENSON CONSTRUCTION
MOUNTAIN STAR FAMILY RELIEF NURSERY
MT. BACHELOR PROPERTY MANAGEMENT
NAMASPA YOGA & MASSAGE
NANCY GREGG
NEIL KELLY COMPANY
NEWS AMERICA
NISWONGER & REYNOLDS, INC
NW SELF STORAGE - BEND, REDMOND AND TERREBONNE
OFFICE DEPOT
OFNHP - AFT LOCAL 5017
OLIVER & DUNCAN
ONE DOG AT A TIME, LLC
OREGON LIEN SERVICE
OREGON NEWSPAPERS, INC
OREGON WATER
RESOURCE DEPARTMENT
OREGON WATER WONDERLAND
OXFORD HOTEL GROUP
P&G - VALASSIS
PACIFIC NORTHWEST PROBATE, LLC
PACIFICORP/ROCKY MTN POWER
PALMER HOMES
PARTNERS IN CARE
PASTINI PASTARIA RESTAURANT
PETERSON ROTH GALLERY
PRESTIGE SENIOR LIVING HIGH DESERT
PROSTHETICS BY LYNDA
QUALITY LOAN SERVICE
RACE PLACE
RAY’S FOOD PLACE
RED CHAIR GALLERY
REDEUX CONSIGNMENT
REDMOND CINEMAS
REDMOND MEMORIAL CHAPEL
REGENCY VILLAGE ASSISTED LIVING
RENEWAL BY ANDERSON
RETAILMENOT EVERYDAY
RITE AID
ROBIN YEAKEL
RUIZ & GRANDLUND GROUP
SAFEWAY
SANDY KOHLMOOS
SECURE HEARING - MIRACLE EAR
SHAPIRO & SUTHERLAND
SHER-RAY ORGANIC COSMETICS
SHOP SMART
SILVIA KNIGHT
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SMART READING
STAPLES
STARK’S VACUUM
STEREO PLANET
STOX POSTING & PUBLISHING, LLC
TARGET
TEAM BIRTOLA HIGH DESERT REALTY
TERREBONNE DOMESTIC WATER DISTRICT
TERREBONNE THRIFTWAY
THE ALEXANDER AT THE BUTTE
THE BREW SHOP
THE CLOCK MAN
THE SHOE INN
THE WOODEN JEWEL, INC
TIMESMITHY
TOP KNOT TREE SERVICE
TOUCH OF CLASS TOUR COMPANY
TOWER ENGINEERING PROFESSIONALS (TEP)
TOWER THEATRE
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TRINITY EPISCOPAL CHURCH
TUMALO ART COMPANY
TUMALO IRRIGATION DIST.
TWO SPRUCE LAW P.C.
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US PRESS MEDIA, LLC
USDA NRCS
VALASSIS
VISIONWORKS
VISITING ANGELS
WALL STREET STORAGE
WALTON’S SIERRA CHAPEL
WEINSTEIN & RILEY, P.S.
WESTGATE BEND
WHISPERING PINES FUNERAL HOME
WHISPERING WINDS RETIREMENT
WILD BIRDS UNLIMITED
WILL DENNIS
WILSON’S OF REDMOND
WINDERMERE C.O. REAL ESTATE
WRIGHT FORD
YEW CT. SELF STORAGE